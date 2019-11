HP refuse l’offre de rachat de Xerox (pour l’instant)

Il y a quelques jours, l’entreprise américaine HP a refusé l’offre de Xerox, dont le montant s’élevait à 33,5 milliards de dollars. Malgré tout, elle ne rejette pas définitivement l’idée d’une collaboration avec ce dernier.

Si l’offre n’a pas trouvé preneur, c’est parce que le conseil d’administration s’est prononcé de façon unanime sur le fait que l’offre sous-valorisait « significativement » HP et que le rachat dans ces conditions n’aurait pas été bénéfique pour les actionnaires.

Le chiffre d’affaires de Xerox est également passé de 10,2 milliards de dollars à 9,2 milliards de juin 2018 à juin 2019, ce qui représente une baisse non négligeable.

Quant aux détails de l’offre, Xerox a proposé 22 dollars par action, soit 17 dollars en action et 0,137 dollar en action Xerox. Suite à cela, les actionnaires du groupe américain auraient détenu un total de 48% des deux entreprises fusionnées.

La proposition est refusée par HP, mais…

Le rejet de cette proposition n’empêcherait pas les deux entreprises d’envisager un futur ensemble. Enrique Lores, patron de HP, indique : « Nous reconnaissons les avantages potentiels de la consolidation et nous sommes ouverts à la possibilité de créer de la valeur pour les actionnaires de HP grâce à une éventuelle combinaison avec Xerox ».

Il a ajouté que la société allait « procéder à une analyse rigoureuse des synergies possibles d’une combinaison potentielle », ce qui laisse à supposer un potentiel compromis entre les deux firmes américaines.

L’an dernier, Xerox a finalement abandonné son projet de fusion à 6,1 milliards de dollars avec Fujifilm à cause de la pression de certains actionnaires. Le japonais avait fini par poursuivre la société pour rupture de contrat abusif et demandé un milliard de dollars. En novembre, les deux entités ont fini par régler leurs différends à l’amiable et Xerox devrait continuer à se fournir auprès de Fuji Xerox pour certains des équipements dont il besoin.