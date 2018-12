Huawei dévoile le Enjoy 9, l’entrée de gamme qui succède au Honor 7C

Il y a quelques jours, Huawei a dévoilé le Enjoy 9, son nouveau modèle entrée de gamme qui fait suite aux deux modèles respectivement commercialisés sous le nom de Huawei Honor 7C et P Smart en Europe.

Quelle fiche technique pour le Huawei Enjoy 9 ?

En termes de design, le Huawei Enjoy 9 dispose d’un écran HD+ de 6,26 pouces pour une résolution de 720x1520px et un format d’image de 19:9. À la façon de quelques smartphones dévoilés plus tôt dans l’année, dont le OnePlus 6T, il embarque une encoche en forme de goutte d’eau qui lui permet d’agrandir légèrement la surface de l’écran sur la face avant du mobile.

Concernant l’appareil photo, le dernier mobile de Huawei propose une légère amélioration par rapport aux modèles précédents, si bien que le capteur principal ouvre désormais à f/1.8 au lieu de f/2.2. Le capteur avant dispose d’un capteur de 8 Mpx à f/2.0.

Pour ce qui est des caractéristiques techniques, le Enjoy 9 se dote d’un processeur Snapdragon 450, un choix pouvant sembler étrange pour Huawei, qui équipe d’ordinaire ses smartphones avec ses propres puces Kirin. Néanmoins, l’on peut supposer que cette solution est plus rentable pour la marque chinoise lorsqu’il s’agit de téléphone entrée de gamme, comme son dernier-né. Le Enjoy 9 est équipé de 3 pour 4 Go de RAM pour 32 à 64 Go de stockage. Compatible avec la charge rapide, la batterie est de 4000 mAh, contre 3000 mAh pour le modèle précédent.

Le Huawei Enjoy 9 existe e noir, rouge, mais aussi bleu et violet « Aurora », soit avec un effet dégradé similaire aux modèles plus haut de gamme, comme le Huawei Mate 20 Pro. Le smartphone sera disponible en Chine à la date du 12 décembre, mais aucune date n’a été communiquée à propos d’une sortie en Europe et en France.

Pour l’instant, les tarifs sont inconnus, bien que l’on puisse supposer qu’ils seront assez accessibles.

Source