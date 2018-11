Huawei est toujours devant Apple au troisième trimestre 2018

Il y a quelques mois, le constructeur chinois Huawei bousculait le duopole entre Apple et Samsung sur le marché des mobiles en devenant le deuxième plus important constructeur.

Et pour le troisième trimestre 2018, Huawei conserve cette seconde place, d’après le nouveau rapport du cabinet IDC sur les expéditions de smartphones.

D’après les chiffres présentés par le cabinet, Samsung est toujours numéro un avec 72,2 millions d’unités expédiées et une part de 20,3 %, Huawei est second avec 52 millions d’unités expédiées et une part de 14,6 %, tandis qu’Apple est troisième avec 46,9 millions d’unités expédies et une part de 13,2 %. Les deux autres constructeurs du Top 5 sont Xiaomi et OPPO.

« Huawei s’est retrouvé en deuxième position pour le deuxième trimestre consécutif », écrit IDC. « Bien que sa part soit en légère baisse par rapport aux 15,9% du dernier trimestre, la société devrait globalement se féliciter d’avoir 52,0 millions d’unités expédiées et d’avoir une part de marché de 14,6%. Du point de vue des produits, sa série P et la mise à jour récente de sa série Mate le rendent toujours aussi compétitif au sommet du marché. Et sa marque Honor, principalement destinée à un public plus jeune et aux ventes en ligne, continue de bien se comporter sur de nombreux marchés. »

Quant à Apple, il a vu ses expéditions augmenter, passant de 46,7 millions d’unités au second trimestre à 46,9 millions au troisième trimestre. IDC attribue cette hausse à la sortie de l’iPhone XS et de l’iPhone XS MAX. Le cabinet précise que ses chiffres ne tiennent pas compte des expéditions de l’iPhone XR, qui devraient également doper les part d’Apple pour le quatrième trimestre 2018.

Et si Huawei est second sur le tableau pour deux trimestres consécutifs, cela pourrait changer au quatrième trimestre, grâce à la période fin d’année.

« Même si Huawei a battu Apple au troisième trimestre, la période des vacances pourrait faire d’Apple le leader du marché grâce aux lancements de ses trois nouveaux appareils sans bordures », estime Anthony Scarsella, research manager pour IDC.

Sinon, on notera que Huawei est également présenté comme le numéro deux du marché des smartphones pour le troisième trimestre 2018 sur le tableau de la firme Strategy Analytics.

Un retour à la croissance en 2019 ?

Globalement, le marché des smartphones est actuellement en décroissance. D’après les données d’IDC, les expéditions ont reculé de 6 % en glissement annuel.

Cela serait en partie dû aux baisses des ventes de Samsung, qui est le numéro un du marché, ainsi qu’à une baisse des expéditions vers la Chine.

Néanmoins, la firme estime que les ventes de smartphones dans le monde devraient de nouveaux connaitre une croissance en 2019.