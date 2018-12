Huawei a expédié plus de 200 millions de smartphones en 2018

Une année record pour Huawei. Alors que le marché des smartphones stagne, le constructeur chinois continue son ascension. Et d’après notre confère CNET, il vient d’annoncer que cette année, il a dépassé les 200 millions de smartphones expédiés. Parmi les produits qui ont propulsé Huawei, il y aurait les modèles P20, Honor 10 et Mate 20.

L’entreprise rappelle qu’il y a encore quelques années, celle-ci était mélangée avec « les autres » constructeurs sur les statistiques des firmes d’analyse. Par exemple, en 2010, Huawei n’expédiait que 3 millions d’unités. L’année dernière, le constructeur était à 153 millions d’unités expédiées. Et cette année, il franchit la barre des 200 millions.

Actuellement, Huawei est même le second plus important constructeur, ayant dépassé Apple sur deux trimestres consécutifs en terme d’expéditions de smartphones. Et la société ne cache plus ses ambitions de devenir le numéro un, en dépassant le géant sud-coréen Samsung.

Huawei devant Apple malgré ses problèmes aux Etats-Unis

Dans son rapport pour le troisième trimestre 2018, la firme d’analyse IDC écrivait : « Huawei s’est retrouvé en deuxième position pour le deuxième trimestre consécutif. […] Du point de vue des produits, sa série P et la mise à jour récente de sa série Mate le rendent toujours aussi compétitif sur le haut de gamme. Et sa marque Honor, principalement destinée à un public plus jeune et aux ventes en ligne, continue de bien se comporter sur de nombreux marchés. »

Le plus impressionnant est que Huawei soit capable de vendre autant de smartphones malgré le fait qu’aux Etats-Unis, il est suspecté d’être utilisé par la Chine pour espionner les Américains. En février, six responsables de services de renseignements américains, dont ceux de la CIA et de la NSA, déconseillaient d’utiliser les smartphones fabriqués par Huawei.

