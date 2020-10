Huawei fait le teasing de son Mate 40

Après les présentations des nouveaux iPhone et du nouveau porte-étendard de OnePlus, Huawei va également lever le voile sur ses nouveaux appareils, ceux de la série Mate 40, ce mois d’octobre. Le constructeur a déjà annoncé que cette présentation se fera le 22 octobre.

Et en attendant, la marque chinoise fait du teasing sur les réseaux sociaux. Comme le rapporte le site GSMArena, le responsable des smartphones Huawei, He Gang, a récemment publié une photo sur le réseau social Weibo (l’équivalent de Twitter dans l’Empire du Milieu).

Le responsable de Huawei ne précise pas que la photo, qui a été republiée par un utilisateur, a été prise avec le Mate 40. Cependant, il s’agit vraisemblablement d’une façon de donner un avant-goût des performances du zoom de la nouvelle série.

photograph the moon by #HUAWEIMate40 pic.twitter.com/cAk65P0okl — Eva Zheng 郑怡斌 عائشة (@evazhengll) October 11, 2020

Huawei Mate 40 : nouveau roi de la photo ?

L’une des particularités des smartphones de Huawei est l’attention que le constructeur porte aux performances des caméras. Et il est fort probable qu’avec le Mate 40, le constructeur continuera de nous impressionner.

Pour rappel, le dernier haut de gamme de la marque, le P40 Pro+, avait cinq capteurs sur le dos :

un grand angle : objectif de 23 mm (f/1,9) ; capteur de 50 MP (1/1,28)

un téléobjectif périscopique : 240 mm (f/4,4) ; capteur de 8 MP ; zoom optique 10x

un téléobjectif de 80 mm (f/2,4) ; capteur de 8 MP ; PDAF, OIS, zoom optique 3x

un ultra grand-angle : objectif de 18 mm (f/1,8) ; capteur de 40 MP (1/1,54’’)

un capteur ToF

Logement, Huawei devrait proposer une meilleure combinaison de capteurs sur la version la plus chère du Mate 40.

Bientôt, une pénurie de processeurs Kirin ?

Malheureusement, pour les fans de Huawei, Washington a continué à s’acharner contre le constructeur en 2020. De nouvelles sanctions menacent désormais la capacité de celui-ci à s’approvisionner en composants essentiels pour ses smartphones.

Ces nouvelles sanctions visent à empêcher les sociétés non américaines de fournir Huawei si celles-ci utilisent des technologies ou des équipements américains. Et le fournisseur qui produisait les processeurs Kirin pour les smartphones Huawei est concerné par ces nouvelles mesures.

De ce fait, Huawei se prépare aujourd’hui à une pénurie de processeurs Kirin. D’ailleurs, le constructeur a déjà indiqué que le Mate 40 sera la dernière génération de smartphones utilisant ces processeurs. D’autre part, les stocks pourraient être assez limités à cause de cette pénurie.

Mais les sanctions américaines ne menacent pas seulement l’approvisionnement en processeurs. Dans un précédent article, nous avons relayé une information selon laquelle Sony ne serait plus en mesure de fournir ses caméras à Huawei sauf s’il obtient une licence américaine.

Or, si Huawei est considéré comme le roi de la photo et de la vidéo sur smartphones, c’est en partie grâce aux caméras Sony qui équipent ses appareils. Et pour le moment, on ne sait pas si Sony obtiendra finalement une licence.