Huawei imagine un smartphone pliable avec un stylet et 6 caméras

Après des débuts poussifs en 2019, les smartphones pliables vont-ils mieux de vendre en 2020 ? Actuellement, de nombreuses rumeurs circulent déjà sur le prochain smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Z Flip. Et Motorola s’apprête à commercialiser son premier smartphone pliable, le Motorola Razr. Ces deux appareils sont des smartphones pliables à clapet.

De son côté, Huawei s’apprêterait à dévoiler une version améliorée, mais moins chère, du Mate X, l’appareil à écran pliable présenté en 2019.

Mais plus tard, l’entreprise pourrait également lancer un tout nouveau modèle dont la particularité serait la présence d’un stylet (comme sur les Galaxy Note de Samsung).

Un concurrent du (nouveau) Galaxy Fold ?

Pour le moment, le constructeur chinois n’a pas encore évoqué ce modèle. Cependant, un brevet récemment découvert le site de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, relayé par GSMArena, révèle que les ingénieurs de Huawei ont pensé à ce design : un smartphone pliable similaire au Mate X (donc un hybride tablette/smartphone), mais qui permettra à l’utilisateur d’interagir avec l’écran par le biais d’un stylet. On remarque également que le dessin décrit un smartphone avec six caméras : deux en façade et quatre sur le dos.

Huawei files patent for a foldable smartphone with six cameras, stylus — https://t.co/XoDfi4Z1iO pic.twitter.com/UPZs8TSd8S — YugaTech (@yugatech) February 1, 2020

Bien entendu, rien ne garantit qu’il s’agit du design du prochain smartphone pliable de Huawei, dont le nom pourrait être Mate X2. Les entreprises comme Huawei peuvent avoir un très grand nombre de propriétés intellectuelles, mais ne les utilisent pas toutes.

Mais en tout cas, un smartphone pliable doté d’un stylet permettrait au géant chinois de se démarquer de la concurrence. Cependant, le vrai problème sera certainement l’absence des applications Google puisqu’à cause des sanctions imposées par Washington, Huawei ne peut pas préinstaller les applications essentielles d’Android, comme Google Maps, le Play Store pour YouTube sur ses appareils.

On notera également que d’après d’autres sources, après la présentation du Galaxy Z Flip, qui devrait se faire dans une dizaine de jours, Samsung pourrait aussi lever le voile sur le véritable successeur du Galaxy Fold : un hybride smartphone/tablette qui aura la meilleure fiche technique possible.