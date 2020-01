Voici de nouvelles images présumées du Galaxy Z Flip

Dans moins de deux semaines, Samsung présentera les successeurs du Galaxy S10 et du S10+. Mais en plus de ces nouveaux appareils haut de gamme, le constructeur devrait aussi présenter un nouveau smartphone pliable.

À titre de rappel, c’est lors de la conférence de présentation du S10 que Samsung a levé le voile sur le Galaxy Fold. De ce fait, il serait logique que cette année, le constructeur profite de la présentation du S20 et de ses variantes pour aussi officialiser un autre appareil à écran pliable.

Cependant, ce smartphone, dont le nom serait Galaxy Z Flip, ne serait pas vraiment un successeur du Galaxy Fold, qui se déplie pour devenir une tablette, mais plutôt un smartphone à écran pliable et à clapet, assez similaire au Razr dévoilé fin 2019 par Motorola.

Samsung va jouer sur la nostalgie

Et bien entendu, comme c’est une tradition dans le monde de la tech, les fuites et les rumeurs concernant le Galaxy Z Flip de Samsung sont déjà nombreuses sur la toile.

Pour rappel, des photos présumées de l’appareil (ou d’un prototype) ont déjà fuité.

Et cette semaine, le site Winfuture, qui est relayé par The Verge, publie des images qui seraient des rendus officiels ayant fuité.

Samsung’s Galaxy Z Flip fully revealed in leaked images https://t.co/WzxyLoXH7O pic.twitter.com/9s1zLFwGUW — The Verge (@verge) January 28, 2020

Voici les images du Galaxy Z Flip ! Sceptique. J’attends de tester 👀🔥 pic.twitter.com/TaUKW9VE2Z — вrandon le proĸтor (@BrandonLKS) January 28, 2020

Galaxy Z Flip : nouvelles images pour le smartphone clapet à écran pliable de Samsung https://t.co/MhlQoZ2otA pic.twitter.com/WAZtvjG2tK — Denis Fruneau (@akemoi) January 28, 2020

Comme vous pouvez le voir, les images de Winfuture corroborent les précédentes fuites concernant le Galaxy Z Flip.

D’après The Verge, contrairement au Galaxy Fold qui avait un écran en plastique, le Z Flip aurait du verre ultrafin. Lorsque l’appareil est ouvert, l’écran aurait une diagonale de 6,7 pouces avec un ratio de 22.9. La technologie utilisée serait l’écran OLED et celui-ci afficherait une résolution FHD+ (2636 x 1080).

Sinon, lorsque le Galaxy Z Flip est fermé, l’utilisateur peut voir des informations sur un petit écran externe avec une diagonale de 1,06 pouce.

En ce qui concerne les autres caractéristiques, d’autres sources évoquent la possibilité que Samsung n’utilise pas le processeur haut de gamme le plus récent, le Qualcomm Snapdragon 865, mais plutôt le processeur Snapdragon 855+ de 2019. Et il n’y aurait pas de modem 5G.

Néanmoins, grâce à son écran plus petit et certaines concessions au niveau de la fiche technique, Samsung pourrait proposer le Galaxy Z Flip à un prix plus bas que celui du Galaxy Fold.

Notons aussi que d’après les rumeurs, qu’en plus du Galaxy Z Flip, Samsung développerait un autre smartphone à écran pliable qui serait le véritable successeur du Galaxy Fold.