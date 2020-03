Huawei lance son P40 Lite en France, à moins de 300 euros

Le Huawei P40 Lite arrive en France !

Fin février, on découvrait le premier ambassadeur de la nouvelle gamme Huawei P40, avec un modèle abordable, baptisé Lite. Aujourd’hui, le géant chinois confirme le lancement de ce premier smartphone de la nouvelle gamme P40, décrit comme « une très belle proposition« , avec notamment un quadruple capteur photo, un large écran 6,4 » et une batterie « haute performance ».

À l’arrière, ce nouveau Huawei P40 Lite est équipé d’une matrice de quatre capteurs photo dont un capteur principal de 48 mégapixels (f / 1,8), un capteur Bokeh de 2 mégapixels (f / 2,4), un capteur macro de 2 mégapixels (f / 2,4) et un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels (f / 2,4). A ce sujet, Huawei précise : « le capteur photo principal de 48 mégapixels intègre la technologie Lossless Zoom, permettant aux utilisateurs de capturer des images plus claires et plus nettes quelle que soit la distance. »

Ecran 6,4″, processeur Kirin 810, SuperCharge 40W…

Côté écran, on retrouve ici une large dalle tactile de 6,4″, permettant d’afficher une image en Full HD+ de 1080 x 2310 pixels. Couplé à un capteur d’empreinte digitale intégré sur le côté et à une caméra frontale de 16 mégapixels placée en haut à gauche, l’écran affiche un ratio de 90,6%.

Sous le capot, on retrouve un processeur Kirin 810, couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire intégrée. Côté interface, on profite ici d’EMUI10, mais aussi des applications maison, à défaut de celles de Google. Huawei explique par ailleurs proposer « la première véritable alternative aux consommateurs en dix ans en matière d’applications et de services. » Enfin, côté batterie, on profitera ici d’un bloc de 4 200 mAh, compatible avec la fonction SuperCharge 40W.

Prix et disponibilité

Le nouveau Huawei P40 lite est d’ores et déjà disponible à la vente, et proposé en trois coloris : Noir, Vert et Rose. Un nouveau smartphone affiché en France au prix de 279,99 euros.