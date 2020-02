Le premier ambassadeur de la nouvelle gamme Huawei P40 est arrivé !

Le Huawei P40 d’abord en version Lite

Cela fait quelques semaines maintenant que les informations concernant la nouvelle gamme Huawei P40 fuitent de toute part. Récemment, on a notamment pu découvrir un modèle Pro presque dépourvu de bordures… Un Huawei P40 qui devrait également utiliser une nouvelle technologie WiFi, plus rapide que le WiFi 6. C’est le 26 mars prochain, à Paris, que Huawei va présenter sa toute nouvelle gamme P40 (si le coronavirus ne chamboule pas les projets du groupe chinois…).

Toutefois, à un mois de son lancement officiel, le Huawei P40 fait à nouveau parler de lui aujourd’hui, avec la disponibilité d’une déclinaison Lite. Un modèle d’ores et déjà listé sur le site officiel espagnol du constructeur, et il s’agit principalement d’une version relookée du Huawei Nova 6 SE lancé en Chine en toute fin d’année 2019.

Un Huawei P40 Lite à 299 euros

Un Huawei P40 Lite affiché en Espagne au tarif de 299 euros, et qui est animé par un processeur Kirin 810 (en 7 nm), lequel fonctionne de concert avec 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Un smartphone qui se pare également d’une large dalle tactile IPS de 6,4″ en résolution Full HD+ (2310 x 1080 pixels), avec un petit « punch hole » dans le coin supérieur gauche pour abriter une caméra frontale de 16 mégapixels.

A l’arrière, le Huawei P40 Lite est équipé d’un quadruple module photo, emmené par un capteur principal de 48 mégapixels. Ce dernier est secondé par un capteur grand angle de 8 mégapixels, d’un capteur macro de 2 mégapixels et d’un dernier capteur de 2 mégapixels pour la gestion de la profondeur. Le tout est logé dans un module carré, un peu comme sur le Pixel 4.

Evidemment, le Huawei P40 Lite tourne sous EMUI 10 (basé sous Android 10) mais doit faire l’impasse sur tous les services Google. Côté batterie, on retrouve ici un bloc de 4200 mAh, avec la compatibilité 40W SuperCharge. Un terminal disponible à la vente (en Espagne) à compter du 2 mars, avec trois coloris au choix : Crush Green, Sakura Pink et Midnight Black. Les précommandes incluront en bonus une paire d’écouteur FreeBuds 3.