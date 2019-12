Huawei lancerait le Mate X2 après juin 2020

Malgré les sanctions américaines dont il fait l’objet, Huawei continue de sortir de nouveaux modèles. Début 2020, le constructeur devrait officialiser le P40 et ses variantes. Celui-ci devrait également sortir une version légèrement améliorée du Mate X, durant la même période.

Et plus tard, Huawei lancerait le Mate X2. Si pour le moment, le constructeur n’a pas encore évoqué ce successeur du Huawei Mate X, le site taiwanais Digitimes indique dans un article publié cette semaine que certains fournisseurs ont déjà été avisés et que ceux qui produisent la charnière et le panneau du Mate X2 ont déjà commencé à produire un petit volume, à titre d’essai.

Présentation au second semestre 2020 ?

D’après les informations de Digitimes, le constructeur chinois prévoirait de lancer le Mate X2 au second semestre 2020, soit après le mois de juin.

Pour le moment, on ne sait pas si, comme le Mate X, le Mate X 2 sera également un hybride smartphone/tablette ou si Huawei va emboiter les pas de Motorola et proposer un smartphone à clapet et à écran pliable.

Cette année, Motorola a ressuscité le Motorola Razr en sortant un smartphone à clapet avec un écran pliable à l’intérieur. Ce modèle aurait eu un énorme succès, ce qui aurait obligé la marque à retarder son lancement.

Et d’après les dernières rumeurs, Samsung pourrait proposer un modèle similaire. Récemment, des photos présumées du téléphone à clapet et à écran pliable du géant coréen ont même fuité sur la toile.

Normalement, le prochain smartphone pliable de Samsung devrait être dévoilé début 2020, en même temps que le Galaxy S11.