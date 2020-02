Huawei : le P40 Pro sera le plus puissant des smartphones 5G

En ce début d’année, les marques de smartphones ont commencé à dévoiler leurs nouveaux flagships, avec des processeurs de nouvelle génération et la prise en charge de la 5G, qui est devenue un must-have sur ce segment.

Samsung a déjà dévoilé le S20 et ses variantes, tandis que Xiaomi a déjà présenté le Mi 10 et le Mi 10 Pro en Chine. Quant à Huawei, il n’a pas encore officialisé le P40 Pro.

Néanmoins, lors d’un événement pour présenter son nouveau smartphone pliable, le Mate XS, le constructeur chinois a également évoqué le P40 Pro.

Comme le rapporte Android Authority, Huawei a annoncé que le successeur du P30 Pro sera dévoilé le 26 mars lors d’un événement à Paris. Et en plus d’avoir indiqué une date pour la présentation, le constructeur chinois a également déclaré que le P40 Pro sera « le smartphone flagship 5G le plus puissant au monde ».

Pour le moment, on ignore ce qui pourrait rendre le P40 Pro particulièrement « puissant » par rapport à ses concurrents, dont la plupart utilisent des processeurs Qualcomm, tandis que le haut de gamme de Huawei devrait utiliser un processeur Kirin.

Mais en tout cas, étant donné que Huawei est handicapé sur le plan logiciel, à cause des sanctions américaines qui empêchent celui-ci de préinstaller les applications et services de Google, il serait logique que le constructeur tente de compenser ces lacunes logicielles avec de la puissance sur le plan matériel.

Google déconseille d’installer « manuellement » ses apps et services sur les nouveaux smartphones Huawei

Pour rappel, les nouveaux smartphones Huawei utilisent la version open source d’Android, mais le constructeur n’a pas accès à Google Mobile Services, et ne peut donc pas préinstaller les apps comme YouTube, Gmail ou le Play Store sur ces appareils.

Récemment, Google a publié un billet afin d’expliquer pourquoi ses applications et services ne sont pas disponibles et ne sont pas proposés pour un téléchargement par l’utilisateur sur les smartphones Huawei lancés après le 16 mai.

Dans ce billet, Google déconseille également l’installation des applications de Google, via le sideloading, sur ces smartphones Huawei. « Les applications Google sideloadée ne fonctionneront pas de manière fiable, car nous n’autorisons pas ces services à s’exécuter sur des appareils non certifiés où la sécurité peut être compromise. Le sideloading des applications de Google comporte également un risque élevé d’installer une application qui a été modifiée ou falsifiée de manière à compromettre la sécurité des utilisateurs », lit-on.

Mais pour compenser cette absence des applications de Google, Huawei essaie de muscler ses alternatives à ces apps. Huawei a évoqué sa boutique alternative App Gallery lors de sa récente conférence, indiquant que celle-ci est actuellement utilisée par 400 millions de personnes par mois.