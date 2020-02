Huawei dévoile le Mate Xs, quelles sont les différences avec le Mate X ?

Huawei a officiellement levé le voile sur le Mate Xs, un smartphone pliable qui avait été annoncé peu après le premier smartphone pliable de la marque. Quelques-unes de ses caractéristiques étaient déjà connues, mais pas toutes bien sûr. On fait le tour des fonctionnalités du digne successeur du Huawei Mate X.

Caractéristiques techniques du Huawei Mate Xs

Côté écran, une des caractéristiques évidemment très importantes du Huawei Mate Xs, le téléphone se dote d’un OLED de 8 pouces (quand il est ouvert) pour une résolution de 2 480 x 2 200 pixels. L’écran mesure 6,6 pouces lorsque le téléphone est fermé. Il reste en plastique et non en verre, contrairement à celui du Galaxy Z Flip.

L’appareil tourne logiquement sous Android 10 avec EMUI 10 et embarque un SoC Huawei Kirin 990 5G pour 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Dernier processeur de la marque, le Kirin 990 était déjà présent sur le Mate 30 Pro dévoilé il y a quelques mois. Comme prévu, le téléphone embarque une batterie de 4 500 mAh et une compatibilité avec la SuperCharge à 55W.

D’abord le #HuaweiMateXs son smartphone pliant reçu et corrigé. Plus grand (8p ouvert, 6,38 et 6p fermé) sa charnière est plus solide (zirconium). Le polymère de l’écran coûte 3x plus cher que l’or assure Huawei. Vous allez comprendre pourquoi pic.twitter.com/8F1OrE65CX — Presse-citron (@pressecitron) February 24, 2020

Pour ce qui est des caméras, le smartphone pliable se dote d’un triple capteur composé d’un appareil photo 40 Mpx (f/1,8), d’un telephoto de 8 Mpx (f/2,4), d’un ultra grand-angle de 16 Mpx (f/2,2). Un capteur ToF est également de la partie.

La différence principale avec le Huawei Mate X tient dans le fait que l’écran et la charnière de son successeur devraient être plus robustes. Ainsi, aucune pliure ne devrait apparaître sur l’écran quand il est déplié.

Côté prix, il faudra débourser 2 499 euros pour devenir l’heureux propriétaire du Huawei Mate Xs. Le prix du Mate X en euro n’est pas connu, car le smartphone pliable n’a pas été commercialisé en Europe. En comparaison, le Galaxy Fold est commercialisé 2 020 euros contre 1 500 euros pour le Galaxy Z Flip. Le lancement du téléphone est prévu pour le mois prochain.

Accrochez-vous pour le prix : 2499€ pour 8Go de RAM et 512 Go de stockage. Oui vous avez bien lu. pic.twitter.com/YYrdhNRDvZ — Presse-citron (@pressecitron) February 24, 2020

Si le Mate Xs devrait sortir en Europe et en France —ce qui n’est pas confirmé pour le moment, on rappelle qu’il n’embarquera aucun des services de Google ni le Play Store, au même titre que les Mate 30 et Mate 30 Pro. Il devrait en être de même pour les P40 et P40 qui seront bientôt dévoilés par la marque chinoise.