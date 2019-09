Huawei lève le voile sur le Mate 30 et le Mate 30 Pro

Cela fait quelques semaines que les rumeurs et les fuites sur les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro se multiplient, sans que la marque ne confirme évidemment toutes ces informations. C’est désormais chose faite puisque la marque chinoise a profité d’un événement qui se tenait ce jour à Munich pour présenter les dignes successeurs des Mate 20 et Mate 20 Pro qu’elle avait officialisé l’an dernier.

Caractéristiques techniques du Huawei Mate 30

Pour ce qui est des caractéristiques techniques, le Mate 30 dispose d’un écran AMOLED de 6,62 pouces. Il se dote logiquement du SoC Kirin 990 compatible avec la 5G pour 8 Go de RAM et une batterie de 4 200 mAh. Le téléphone se déverrouille avec un capteur digital installé directement sous l’écran.

Les deux smartphones disposent d’Android 10 avec la surcouche EMUI 10, mais en se basant sur la version open source de l’OS américain en vue des relations complexes que la firme entretient avec les USA. À noter qu’aucune application de Google n’apparait sur les visuels dévoilés par Huawei, ce qui laisse clairement à supposer que le groupe n’embarquera pas les services de la firme. Cela pourrait avoir des répercussions sur les ventes de ces deux téléphones en France et en Europe.

Comme prévu, l’appareil photo du Huawei Mate 30 est circulaire et non plus carré, comme cela était le cas sur les prédécesseurs de cette nouvelle gamme. En conséquence, le triple module photo embarque un capteur de 40 Mpx (f/1.8) , un capteur 16 Mpx ultra grand angle (f/2.2) et un telephoto de 8 Mpx (f/2.4). L’appareil photo avant bénéficie également d’un capteur de 32 Mpx qui permet de prendre des photos en grand-angle.

Le prix du Huawei Mate 30 est de 799 euros pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Caractéristiques techniques du Huawei Mate 30

Concernant le Huawei Mate 30 Pro, celui-ci embarque un écran de 6,53 pouces Full HD+ incurvé à 88%, ce qui n’est pas sans rappeler certains modèles de Samsung. Esthétiquement, l’encoche est un peu moins conséquente que celle du Mate 20 Pro dévoilé l’an dernier.

La batterie est de 2 500 mAh et dispose de la recharge rapide 40W, contre 27W pour la recharge sans fil. Le Huawei Mate 30 Pro se déverrouillage à l’aide d’un capteur placé sous l’écran ou de la reconnaissance faciale. La nouveauté du smartphone réside également le fait qu’il n’y a pas de bouton pour le son : il suffit de déplacer son doigt de haut en bas sur l’un ou l’autre coté du mobile pour régler le volume.

Pour ce qui est de l’appareil photo circulaire du Huawei Mate 30 Pro, les capteurs sont relativement similaires au Mate 30, si ce n’est que le capteur est de 40 Mpx pour l’ultra grand angle, contre 16 Mpx sur le modèle le plus accessible. De la même façon, l’ouverture est plus grande pour l’ultra grand angle avec f/1,8 contre f/2,2.

Le Huawei Mate 30 Pro s’accompagne s’un stylet M-Pen, assez similaire à celui du Galaxy Note 10, si ce n’est qu’il n’est pas possible de le stocker directement aux côtés du smartphone.

Le Huawei Mate 30 Pro est disponible en noir, violet, vert et argent, mais aussi en cuir végétarien orange et vert.

Le prix du Huawei Mate 30 est de 1 099 euros pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. La version 5G sera à 1 199 euros.

Aucune date de sortie n’a été annoncée, au même titre que les pays concernés.

Huawei a aussi profité de l’occasion pour lever le voile sur de nouveaux écouteurs sans fil, les Freebuds 3, dont le tarif est de 179 euros. La nouvelle Watch GT 2 est commercialisé à 229 euros pour la 42 mm et à 249 euros pour la version en 46 mm.