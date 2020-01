Huawei (mais pas Samsung) serait le roi des smartphones 5G

Jusqu’à présent, Samsung était considéré comme le roi de la 5G. En effet, le géant coréen a annoncé avoir expédié 6,7 millions de mobiles équipés de modems 5G durant l’année 2019. Citant une étude de la société Counterpoint, l’entreprise suggérait qu’elle occupait la première place, du moins en novembre 2019, avec une part qui était 53,9 % à ce moment.

Mais Huawei riposte cette semaine avec ses propres chiffres, qui indiquent qu’il a dépassé Samsung, en expédiant plus de 6,9 millions d’appareils 5G. L’info a été partagée par Huawei sur son compte Twitter. « Nous avons terminé 2019 en beauté. Merci à tous nos incroyables clients mondiaux ! », indique le géant chinois.

We ended 2019 on a high 🆙 Thank you to all our amazing global customers! Whose excited for what's in store for 2020? #Huawei pic.twitter.com/TrR3JMTxrN

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) January 15, 2020