Samsung confirme qu’il est bien le roi de la 5G

2019 a été l’an zéro de la 5G et pour le moment, Samsung est la marque de smartphones qui en a le plus profité. Il y a quelques semaines, nous relayions des données publiées par la société IHS Markit d’après lesquelles la part de marché de Samsung sur les smartphones 5G au troisième trimestre 2019 était de 74 %.

Cette semaine, c’est le constructeur lui-même qui partage quelques données sur ses expéditions de mobiles 5G. Dans un communiqué de presse, Samsung annonce avoir expédié plus de 6,7 millions de smartphones 5G dans le monde durant l’année 2019, un volume impressionnant qui permet à Samsung de dépasser ses propres prévisions.

En effet, comme le rappelle le site TechCrunch, en septembre, Samsung avait laissé entendre qu’il avait déjà écoulé plus de deux millions d’appareils 5G et que ses ventes pourraient doubler avant la fin de l’année.

En tout cas, l’annonce de Samsung confirme sa position de leader sur le marché des smartphones 5G. L’entreprise évoque en effet des données de la société Counterpoint d’après laquelle entre janvier et novembre 2019, la part de marché des smartphones 5G de Samsung a été de 53,9 %.

Et dès le premier trimestre, Samsung devrait étoffer son offre, avec la sortie de son prochain smartphone haut de gamme, le successeur du Galaxy S10, ainsi que la tablette Galaxy Tab S6 5G. D’après les rumeurs, le constructeur pourrait également présenter un nouveau smartphone pliable, qui sera probablement disponible en version 5G.

En 2020, le nombre de modèles 5G disponibles devrait augmenter et la 5G arrivera petit à petit sur les appareils plus abordables. D’ailleurs, en 2019, Samsung a déjà lancé un smartphone de gamme intermédiaire avec la 5G.

« Les consommateurs ont hâte de découvrir la 5G et nous sommes fiers d’offrir un portefeuille diversifié d’appareils qui offrent la meilleure expérience 5G possible », a déclaré TM Roh, président et chef de la recherche et du développement de la division IT & Mobile Communications de Samsung Electronics. « Pour Samsung, 2020 sera l’année du Galaxy 5G et nous sommes ravis de proposer la 5G à encore plus de catégories d’appareils et d’initier les utilisateurs à des expériences mobiles qu’ils n’auraient jamais cru possibles. »