En Europe, le Huawei Mate 20 Pro se vend 40% mieux que le P20 Pro

Il y a quelques jours, Huawei a révélé que les ventes du Mate 20 Pro explosaient en Europe depuis son lancement, si bien que le dernier smartphone de la marque dépasse largement le P20 Pro, dévoilé en mars dernier. En effet, la marque chinoise affirme que les précommandes sont supérieures de 40% à celle de ce dernier, qui détenait lui-même un record. À l’époque, le P20 Pro avait déjà obtenu du succès en se vendant 4 fois mieux que le P10 Plus. Au total, Huawei aurait réussi à vendre quelque 6 millions de P20 Pro en l’espace de trois mois, ce qui annonce le potentiel du dernier né de l’entreprise chinoise.

Les caractéristiques techniques du Huawei Mate 20 Pro séduisent l’Europe

Pour rappel, le Huawei Mate 20 Pro est commercialisé au tarif de 999 euros, contre 799 pour le Mate 20. En comparaison, le Huawei P20 Pro était vendu 899 euros à sa sortie, ce qui signifie que le dernier smartphone est le plus cher jamais proposé par la firme. Néanmoins, il a l’avantage de possèder des caractéristiques techniques puissantes, à l’exemple de ses 128 Go de stockage interne pour 6 Go de RAM. Outre ce point, le Huawei Mate 20 Pro est l’un des premiers smartphones à disposer de la capacité de charger un autre mobile… dont un iPhone ! Le mobile embarque également d’une nouvelle puce, la Kirin 980, et d’un lecteur d’empreintes disponible directement sous l’écran AMOLED.

Force est de constater que la stratégie commerciale de la firme paye de plus en plus au fil des années, malgré le fait qu’elle ne puisse accéder à un marché tel que les USA, où le Mate 20 Pro est interdit à la vente à cause des soupçons d’espionnage. Néanmoins, les utilisateurs européens semblent particulièrement intéressés par le nouveau mobile du Huawei.

Il y a trois mois, le constructeur chinois se hissait devant Apple, devenant ainsi le numéro deux mondial du marché des smartphones.

Source