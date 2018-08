Huawei dépasse Apple et devient numéro 2 du marché des smartphones

Au second trimestre 2018, Huawei a expédié plus de smartphones qu’Apple. Et Samsung reste le leader du marché.

Pour la première fois sur le classement d’IDC depuis 2010, Apple n’est ni premier ni second du marché des smartphones, mais se contente de la troisième place. C’est ce qui ressort du nouveau rapport de la firme d’analyse pour le second trimestre 2018.

D’après les données d’IDC, « L’arrivée de Huawei en deuxième position marque le premier trimestre depuis le 2T10 où Apple n’est pas le numéro un ou deux des smartphones en termes de part de marché ». Le fabricant chinois aurait expédié un total de 54 millions d’unités durant ces trois mois, ce qui lui a permis d’obtenir la seconde place du marché des smartphones avec une part de marché de 15,8 %.

« La croissance continue de Huawei est pour le moins impressionnante, tout comme sa capacité à pénétrer des marchés où, jusqu’à récemment, la marque était largement inconnue », a déclaré Ryan Reith, vice-président du programme IDC Worldwide Mobile Device Trackers. Ce dernier rappelle cependant qu’après la sortie de nouveaux iPhone, Apple a toujours su se hisser à la tête du classement aux derniers trimestres de ces deux dernières années.

Le numéro un du marché des smartphones demeure Samsung, malgré une baisse de ses expéditions par rapport à l’année précédente. « Samsung affirme que le ralentissement est dû à la fois à l’intensification de la concurrence sur le marché haut de gamme et à la morosité générale du marché des smartphones. Le géant coréen cherchera à soutenir les ventes dans les semaines à venir en attendant l’arrivée du nouveau Galaxy Note 9 », explique IDC.

Un marché en déclin ?

Globalement, le marché des smartphones connait un ralentissement. Comme le note IDC, les constructeurs ont expédiés 340 millions d’unités au second trimestre 2018, contre 348,2 millions d’unités à la même période en 2017. Cela fait trois trimestres consécutifs que les expéditions connaissent un déclin en glissement annuel.

Cela serait dû aux marchés où les taux de pénétration des smartphones sont déjà très élevés. Cependant, IDC pense que le l’industrie devrait retrouver la croissance grâce à d’autres pays où les mobiles se vendent encore comme des petits pains (on pourrait penser à l’Inde).

Sinon, comme le montre ce tableau d’IDC, après Samsung, Huawei et Apple, la quatrième et la cinquième place reviennent à Xiaomi et OPPO, deux marques chinoises connus pour leurs mobiles abordables.