Huawei Mate X : il arrive fin octobre en boutiques !

Le Huawei Mate X arrive enfin en boutiques !

Présenté initialement aux Mobile World Congress 2019, en février dernier, le Huawei Mate X a vu sa date de sortie reportée à plusieurs reprises. Si l’autre smartphone pliable, le Samsung Galaxy Fold, a connu un démarrage très difficile mais est finalement disponible à la vente depuis quelques jours, le terminal signé Huawei reste indisponible à l’heure actuelle…

Toutefois, celui qui devait être lancé en mai dernier devrait être disponible à la fin du mois d’octobre. C’est en effet ce qu’a annoncé le PDG de la marque, Richard Yu, avec une production qui a déjà démarré (et heureusement d’ailleurs). Selon Sina Technology Company, la production de l’écran reste toutefois très « compliquée » à l’heure actuelle, ce qui constitue sans doute l’une des causes du retard de ce Huawei Mate X.

Rappelons en effet que le Huawei Mate X a été reporté dans un premier temps pour améliorer la robustesse et la fiabilité de son écran, Samsung ayant été contraint d’en faire de même avec son Galaxy Fold. Par la suite, Huawei avait également exprimé sa volonté d’optimiser l’interface utilisateur du système, pour éradiquer notamment toute forme de bugs.

Vers une version boostée ?

A l’époque, le Huawei Mate X était annoncé au prix de 2 250 dollars, et était équipé d’une puce Kirin 980. Il y a quelques semaines, la nouvelle génération Kirin 990 a été officialisée. On attend maintenant de savoir si ce Huawei Mate X version définitive va conserver la fiche technique du modèle présenté en février dernier, ou si Huawei a « profité » des différents reports pour booster la configuration (et peut-être le prix de vente) de son smartphone.

A l’heure actuelle, le site officiel du Huawei Mate X reprend la fiche technique déjà connue, à savoir un écran OLED (pliable donc), un processeur Kirin 980, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Réponse dans quelques jours donc.