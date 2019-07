Huawei officialise les Honor 9X et 9X Pro : caméra pop-up, Kirin 810 et pas d’encoche

Malgré sa présence sur la liste noire des États-Unis, le business continue pour Huawei. Sa marque Honor vient même de dévoiler deux nouveaux smartphones en Chine : le Honor 9X et le Honor 9 Pro. Les smartphones Honor sont généralement perçus comme des modèles de gamme intermédiaire et sont vendus à des prix plus abordables que les smartphones premium comme le P 30 Pro.

Néanmoins, ces deux nouveaux modèles se rapprochent de la gamme premium, en particulier grâce à son design qui n’est pas sans rappeler celui du OnePlus 7 Pro ou bien le Redmi K20 Pro.

En effet, le Honor 9X et le 9X Pro n’ont pas d’encoche sur l’écran ni de trou percé pour la webcam, mais utilisent une caméra frontale pop-up (de 16 mégapixels) qui sort de la tranche de l’appareil lorsqu’on veut prendre des selfies.

L’écran est un LCD de 6,59 pouces, avec un Ratio de 19.5:9, et une résolution de 2340 x 1080p.

Quand Huawei tente de faire de l’ombre à OnePlus et Redmi ?

Sous le capot, on a un processeur HiSilicon Kirin 810 pour les deux modèles. Mais sur la version Pro, vous aurez un meilleur système de refroidissement.

D’autre part, alors que le Honor 9X est doté de 4 Go ou 6 Go de RAM avec 64 Go ou 128 Go de mémoire interne, le 9X Pro a 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire interne. Dans tous les cas, la mémoire est extensible et la batterie est de 4 000 mAh.

Autre différence entre la version classique et la version Pro : sur le dos du Honor 9X, il y a deux caméras (48MP+2MP), tandis que sur le Honor 9X Pro, il y a un troisième capteur (grand angle) de 8 mégapixels.

On notera que pour les deux modèles, le scanner d’empreintes digitales n’est ni sur le dos, ni intégré à l’écran, mais sur le côté.

Le tout tourne sous Android 9.0 Pie, avec la surcouche EMUI de Huawei.

En Chine, ces deux smartphones sont déjà en précommandes et ils seront disponibles à partir du 30 juillet.

Pour le moment, on ne sait pas quand le Honor 9X et le Honor 9X Pro seront disponibles en Europe. Mais pour vous donner une idée des prix de ces appareils quand ils arriveront ici, sachez qu’en Chine, le Honor 9X le moins cher (avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire) coûte l’équivalent de 181 euros tandis que la version la plus chère du Honor 9X Pro (8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne) coûte l’équivalent de 312 euros (bien entendu, il faudra tenir compte des taxes et des autres coûts en France).