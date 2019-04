Huawei P30 et P30 Pro : 3 jours pour obtenir une Sonos One gratuite

Le géant Huawei a annoncé il y a quelques jours sa nouvelle gamme de smartphones : P30 et P30 Pro. Ces deux nouveaux appareils deviennent les nouvelles références du groupe, devant l’ancien Mate 20 Pro qui était déjà considéré comme l’un des meilleurs téléphones du marché. Pour toute commande faite d’ici au 4 avril, le fabricant offrira une enceinte Sonos One (valeur : 229€) à tous les clients.

Qu’importe le marchand où vous achetez les P30 / P30 Pro

Que vous achetiez le nouveau Huawei P30 ou le P30 Pro sur Amazon, Fnac, Darty, Cdiscount ou même chez un opérateur télécom comme Bouygues Telecom, vous pouvez prétendre à cette enceinte haut de gamme gratuite. Cette remise se fait sous forme d’offre de remboursement (ODR), et c’est Huawei qui la prend directement en charge. Attention, les téléphones sur les marketplaces ne sont pas éligibles à l’ODR.

Une fois que vous avez passé une précommande sur votre Huawei P30 ou sur le P30 Pro, vous devrez ensuite suivre un certain nombre d’étapes pour constituer votre dossier et bénéficier d’un remboursement intégral de l’enceinte. Pour vous accompagner, Huawei a mis en ligne un prospectus détaillé qui permet de suivre la procédure de remboursement pas à pas.

Alors que le Huawei P30 est disponible pour 799€, et le P30 Pro à partir de 999€, une économie de 229€ avec cette enceinte Sonos One est la bienvenue.

Une offre qui expire le 4 avril 2019

Avec cette offre exceptionnelle, Huawei devrait ainsi parvenir à gonfler les volumes de vente de son nouveau flagship d’ici à la sortie – le 5 avril. C’est lors de cette phase de précommande que les clients pourront bénéficier de l’enceinte Sonos One. Cette dernière est elle aussi considérée comme l’une des meilleurs du marché, avec un son exceptionnel et la possibilité d’être controlée par Alexa, AirPlay et bientôt Google Assistant.

