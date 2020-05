Huawei P30 Pro : vers un modèle « New Edition » ?

Le Huawei P30 Pro de retour en New Edition

Alors que Huawei vient tout juste de lancer sa gamme de smartphones P40, le groupe chinois a décidé de ne pas délaisser (tout de suite) la génération précédente, puisque le P30 Pro va bientôt revenir en « New Edition ». A cela, une raison simple : la présence des applications et services Google.

En effet, aussi réussie soit-elle, la nouvelle gamme Huawei P40 ne dispose d’aucun service Google, et l’utilisateur doit donc s’habituer aux divers outils mis en place par Huawei pour combler cette absence. Les détenteurs d’un Huawei P30 n’ont pas ce souci, puisque le smartphone disposait alors des faveurs du géant américain. En proposant un Huawei P30 Pro New Edition, le groupe chinois peut donc proposer un « nouveau » smartphone, équipé des précieux services Google.

Un moyen de proposer un « nouveau » smartphone avec les services Google

A l’heure actuelle, cette « New Edition » du Huawei P30 Pro n’a pas été clairement officialisée par Huawei, même si cette version est bel et bien présente sur le site officiel (allemand) de la marque. En effet, dans le cadre d’une campagne lancée avec l’opérateur Vodafone, Huawei mentionne clairement dans les conditions de participation, le P30 Pro New Edition. Selon le site allemand, cette « New Edition » est attendue pour le 15 mai, soit dans quelques jours.

Huawei devrait donc très prochainement annoncer ce nouveau smartphone, qui reprendra les grandes lignes du P30 d’origine, mais qui devrait profiter d’une fiche technique revue et corrigée. Huawei ne peut toutefois pas se permettre de trop dénaturer son smartphone, sans quoi ce dernier ne pourrait plus être certifié par Google. On imagine que le Huawei P30 Pro New Edition profitera notamment d’un nouveau processeur, et peut-être d’une meilleure section photo, sans oublier bien sûr EMUI 10.

Rappelons qu’en septembre dernier déjà, Huawei avait « relancé » son Huawei P30, avec de nouvelles versions Mystic Blue et Misty Lavender, dotées alors uniquement de quelques modifications d’ordre esthétique.