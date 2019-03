Huawei P30 Pro vs Huawei P20 Pro : quelles différences ?

Sortis à un an d’intervalle, les P20 Pro et P30 Pro de Huawei sont accès sur la photographie, avec de très grosses caractéristiques techniques. Voici les différences entre les deux modèles de smartphones.

Comparatif : taille, design, écran

Alors que la partie logicielle est strictement la même avec la surcouche EMUI (en version 9.1 sur le P30 Pro), les différences sont nombreuses sur le design entre le P30 Pro et le P20 Pro.

Place maintenant aux caractéristiques techniques pour comparer ces deux smartphones haut de gamme.

Design et écran

La différence entre 2018 et 2019 se fait sentir sur la partie design entre les deux smartphones. Alors que le Huawei P20 Pro proposait un écran OLED de 6,1 pouces avec un ratio d’écran de 82%, le P30 Pro propose une dalle OLED de 6,47″ incurvée avec un ratio de 88,6%. Le capteur d’empreinte sur le bouton disparaît, laissant la place à un capteur optique placé sous l’écran. Le P30 Pro est aussi compatible HDR10 pour un meilleur rendu des couleurs.

Le menton du P30 Pro est donc largement plus petit que celui du P20 Pro, et son encoche en forme de goutte d’eau est plus fine que celle du P20 Pro.

La définition de l’écran est de 1080×2240 px pour le P20 Pro contre 1080×2340 px pour le P30 Pro.

La palette de coloris disponibles est aussi plus étoffée sur le P30 Pro, et les dégradés sont du plus bel effet.

Dimensions et poids

Alors que les écrans sont toujours de plus en plus grands, les constructeurs doivent faire attention à ce qu’ils soient agréables une fois en main.

Au niveau du comparatif des dimensions entre le Huawei P30 Pro et son prédécesseur : le premier a un boîtier de 158 x 73.4 x 8.4 mm, contre 155 x 73.9 x 7.8 mm mm pour le P20 Pro. Le nouveau modèle est donc plus imposant que l’ancien, ce qui est en partie expliqué par l’écran largement plus grand.

Pour en venir maintenant aux différences de poids entre les deux, le P30 Pro prend du poids pesant 12 grammes de plus que le P20 Pro (192 g vs 180 g).

Ils partagent des points communs au niveau du design avec l’absence de port jack notamment.

Comparatif des performances

On pouvait s’y attendre, le gain de performance est assez important entre les deux modèles. Alors que le P20 Pro tournait sous un SoC Kirin 970 gravé en 10 nm, le P30 Pro utilise le même que celui du Mate 20 Pro, le Kirin 980, gravé en 7nm. Le gain de puissance est colossal, mais pas seulement au niveau du SoC.

En effet la mémoire RAM est identique avec 6 Go pour le modèle d’entrée de gamme pour les deux modèles. Le P30 Pro gagne par contre en stockage, le modèle le moins cher proposant 128 Go de stockage, contre 64 Go pour le P20 Pro.

Un autre point important de ces machines est leur autonomie, et combien de temps va tenir une charge complète. Le Huawei P20 Pro proposé une batterie de 4000 mAh là où le P30 Pro embarque un modèle de 4200 mAh. Reste à voir maintenant en utilisation au quotidien ce que ça donne, notamment avec la gestion de l’écran plus grand. La recharge rapide évolue, il fallait 30 minutes pour charger 58% sur le P20 Pro, sur le P30 Pro ça monte à 70% dans le même laps de temps.

Le chargeur fourni a une puissance de 40W sur le dernier modèle contre 22,5W sur le précédent. Grosse nouveauté sur le P30 Pro, la recharge sans fil inversée est de la partie, comme sur le Mate 20 Pro. Le P30 Pro est d’ailleurs compatible avec la charge sans fil rapide.

Appareils photo : le P30 Pro nouveau roi

Tout change au niveau des capteurs photo. Le P30 Pro possède un capteur en plus, ToF (Time of Flight) qui aide pour détecter la 3D et aide pour la réalité augmentée. Le capteur principal de 40 Mpx ouvre à f/1.6 contre f/1.8 pour le P20 Pro. Le capteur second angle passe de grand-angle à ultra grand-angle, et ouvre à f/2.2 au lieu de f/1.6. Enfin le zoom est amélioré avec un zoom optique 5x sur le P30 Pro contre x3 sur le modèle précédent.

Ce qui change vraiment c’est la gestion de la basse lumière et du zoom, et le P30 Pro écrase toute la concurrence, et donc son grand frère qui se défend toujours très bien.

Prix : P30 Pro ou P20 Pro

C’est la dernière étape de ce guide, et donc la plus compliquée à juger. Le prix du Huawei P30 Pro est fixé à 999€ contre 749€ pour le P20 Pro, mais comme ce dernier est sorti il y a un an, son tarif a bien évolué. Voici ci-dessous le tableau des meilleurs prix du P20 Pro en 2019 :

La différence de prix est donc très importante entre les deux modèles, mais les nouveautés apportées par le P30 Pro sont très importantes et justifient largement ce tarif élevé. Si vous avez les moyens, changer pour le Huawei P30 Pro vous promet de plus grandes performances et un mode photo encore plus avancé. Le Huawei P20 Pro garde toujours un excellent rapport qualité-prix, et comme il est tombé sous les 500€ c’est l’un des meilleurs smartphones de cette gamme de prix.

Huawei a encore une fois frappé un grand coup sur le marché des smartphones, reste à voir comment il se place face à l’iPhone XS et le Samsung Galaxy S10+.