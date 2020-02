Huawei P40 Pro : une nouvelle fuite dévoile un smartphone aux bordures (presque) inexistantes

Pendant que Samsung prépare le lancement du Galaxy S20 et du Galaxy S20 Ultra, Huawei prépare aussi ses premiers smartphones haut de gamme de l’année : la série Huawei P40. Et, si le géant chinois a pour le moment été assez silencieux à ce sujet, les fuites et les rumeurs concernant ses prochains appareils sont déjà nombreuses sur la toile. L’une de celles-ci met en avant le ratio écran/corps du P40 Pro, qui semble être très élevé.

D’après le site TechRadar, l’image ci-dessous aurait été découverte sur le réseau social chinois Weibo, avant d’être relayée par IndiaShopps. Elle ne révèle pas grand-chose sur la fiche technique, mais met plutôt en avant le design de l’écran qui n’a presque pas de bordures visibles.

Huawei P40 Pro Leaked Real-life Image Highlights Front Design Ahead of Launch

Read More: https://t.co/FiYwLgGlv4#HuaweiP40Pro pic.twitter.com/aHAbArNroj — IndiaShopps (@IndiaShopps) February 4, 2020

Mais bien entendu, pour le moment cette information est encore à prendre avec certaines précautions. Rien ne garantit qu’il s’agit bien d’une photo du Huawei P40 Pro qui a fuité. Néanmoins, l’image corrobore bien des informations publiées par d’autres sources au sujet de l’écran du Huawei P40 Pro.

Huawei P40 Pro : un excellent smartphone qui sera handicapé par les sanctions américaines ?

D’autres informations non officielles sur les prochains smartphones haut de gamme de Huawei circulent déjà sur la toile. Par exemple, l’une de celles-ci évoque l’existence d’une variante « Premium » qui serait équipée de 5 caméras sur le dos. Sur le segment haut de gamme, Huawei propose d’excellents smartphones, avec peu de concessions au niveau de la fiche technique. De plus, les Huawei P et les Huawei Mate font toujours partie des meilleurs appareils de leurs générations pour prendre des photos et des vidéos.

Malheureusement, le géant chinois est actuellement sous le coup de sanctions de la part des autorités américaines. De ce fait, l’entreprise n’a plus accès aux services de Google, et ne peut pas préinstaller les applications essentielles comme le Play Store, YouTube ou Gmail sur ses nouveaux modèles. Si la situation n’évolue pas, le Huawei P40 Pro trouvera difficilement preneur en Europe, malgré sa très bonne qualité matérielle.

Cependant, en Chine, les ventes de Huawei sont toujours très bonnes (puisqu’on n’y utilise pas les services Google). Ainsi, malgré les sanctions de Washington qui ont été annoncées en 2019, le constructeur est tout de même parvenu à se hisser à la seconde place du marché des smartphones, devant Apple et derrière Samsung.