Huawei P40 : une fuite et un teaser nous en disent plus

Si Samsung et Xiaomi ont déjà dévoilé leurs nouveaux smartphones haut de gamme, on attend toujours la présentation de ceux de Huawei : le P40 et le P40 Pro.

Normalement, ces appareils devraient être dévoilés ce mois de mars. Et en attendant cette officialisation, la marque fait déjà le teasing de la nouvelle série.

Ce 16 mars, le constructeur chinois a par exemple publié une vidéo de teasing sur YouTube. Et si cette vidéo ne révèle pas tous les secrets de l’appareil, celle-ci nous donne cependant un petit aperçu du design, en particulier sur l’écran incurvé (qui, selon les rumeurs, devrait au moins équiper le P40 Pro).

Une nouvelle fuite nous donne une idée du dos des P40 et P40 Pro de Huawei

En même temps, les fuites et les rumeurs sur les prochains smartphones haut de gamme de Huawei continuent également de fuiter sur la toile.

Parmi ces fuites, il y a de nouveaux rendus présumés qui montrent les dos du P40, du P40 Pro et du P40 Pro Premium (une autre variante qui serait encore plus chère que le P40 Pro), ainsi que les couleurs qui seront disponibles.

Cette image a été partagée sur Twitter par le célèbre « leaker » Evan Blass ou @Evleaks (compte privé) avant d’être relayée par les médias.

En regardant rapidement, vous pourriez penser qu’il s’agit d’un même smartphone. Cependant, en observant bien, vous pouvez remarquer les différences au niveau de la caméra sur le dos.

D’après nos confrères de GSMArena, les appareils avec trois caméras seraient des Huawei P40, ceux avec 4 caméras seraient des Huawei P40 Pro tandis que ceux avec 5 caméras sériant des Huawei P40 Pro Premium. Pour rappel, Huawei a déjà officialisé le P40 Lite E.

Bien entendu, pour le moment, ce rendu n’est pas officiel. Et même s’il provient d’une source généralement fiable, l’image est encore à considérer avec une extrême prudence.

En tout cas, 2020 devrait être une année particulière pour la photographie sur mobile et étant donné les performances en matière de photos et de vidéos du Galaxy S20 Ultra, on peut se demander si Huawei sera encore le leader dans ce domaine.

Quoi qu’il en soit, on s’attend à ce que les flagships de Huawei proposent de bonnes fiches techniques. Mais le véritable problème du géant chinois, actuellement, ce sont les sanctions américaines qui empêchent celui-ci de préinstaller les apps et services de Google sur les nouveaux appareils. Cependant, Huawei travaille déjà sur des solutions pour mitiger le problème, par exemple en proposant des conditions des contrats favorables aux développeurs pour que ceux-ci mettent leurs applications sur l’AppGallery (l’alternative au Play Store sur les smartphones Huawei).