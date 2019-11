Huawei dévoile sa tablette concurrente à l’iPad Pro

Le site 91Mobiles a révélé cette semaine que Huawei serait en passe de dévoiler une tablette semblable à l’iPad Pro. Une tablette haut de gamme, avec un aspect lisse, harmonieux, des capteurs photo discrets à l’arrière comme à l’avant. Cette fuite d’information nomme les appareils présentés : Marx. Il semblerait que ce ne soit qu’un nom de code interne, le compte Twitter d’Evan Blass estime qu’il s’agira plutôt du MatePad Pro.

Sur cette mise en scène, la tablette est avec son clavier Huawei, semblable au clavier de l’iPad Pro. Selon 91Mobiles il semblerait que la tablette puisse supporter le stylet M-Pen du constructeur chinois. Quelques autres détails peuvent être déduits de cette fuite, comme la présence d’un port USB-C et des haut-parleurs vers le bas. En ce qui concerne d’autres éléments importants comme le rangement du stylet ou la prise Jack de 3,5 mm ne sont pas très clairs.

Pas d’annonce officielle pour le moment

Côté design, cette nouvelle tablette Huawei est présentée uniquement en noir ou en blanc. Par contre, sachant que Huawei est actuellement exclu du programme de services Google à cause de l’enquête du gouvernement américain. Concernant le système d’exploitation cette nouvelle tablette, nous n’en savons pas plus, mais si on suppose qu’elle intègre Android 10 / EMUI 10 sans accès aux services Google, il se pourrait que cette tablette fonctionne de la même manière que le Mate 30 Pro.

Concernant les prochains iPad Pro, plusieurs rumeurs indiquent qu’ils pourraient embarquer 3 capteurs photo, et surtout la taille devrait varier, l’iPad pourrait être plus grand. Apple avait évoqué un keynote pour ce mois d’octobre, cependant, nous sommes le 1er novembre et aucune date n’a été annoncée. La firme de Cupertino ne devrait pas tarder à présenter ses prochains iPad, et il se pourrait également que le constructeur chinois présente cette fameuse tablette.