Huawei (re)lance son P30 Pro, avec une « nouvelle édition »

Lancé l’an dernier, le Huawei P30 est de retour en 2020, avec une « nouvelle édition » du P30 Pro. « Face au succès rencontré, le Huawei P30 est de retour avec une nouvelle édition offrant un nouveau design, plus de capacité de stockage et EMUI 10.1 » explique le géant chinois. Un nouveau smartphone « New Edition », affiché dès le 22 juin prochain à partir de 699,99€ en boutiques.

Pourquoi un Huawei P30 Pro « New Edition » au juste ?

Après avoir lancé tout récemment la version Pro+ de son dernier-né, le P40 Pro, voilà que Huawei annonce déjà la disponibilité d’un nouveau terminal. Il s’agit en réalité du retour d’un smartphone « iconique » (pour Huawei), à savoir le P30 Pro, en version « New Edition ».

Dans les faits, il s’agit de retrouver le même smartphone que celui lancé l’an dernier, avec toutefois la nouvelle version de l’interface EMUI 10.1 à bord, basée sous Android 10. On y retrouve aussi le quadruple capteur photo certifié Leica, et tout ce qui a fait le succès du Huawei P30 Pro.

Le côté « New Edition » se matérialise par un total de 8 Go de RAM, et 256 Go de mémoire interne. On y retrouve toujours un processeur Kirin 980 et une batterie de 4200 mAh, compatible avec la SuperCharge 40W. En reprenant un « ancien » smartphone (de 2019) pour en faire une « New Edition », Huawei permet surtout à ce nouveau P30 Pro de pouvoir prétendre aux précieux services Google. Une petite ruse donc de la part de Huawei, qui lui permet de proposer, en 2020, un smartphone compatible Google, un point très cher aux yeux de nombreux consommateurs.

A noter que le Huawei P30 Pro New Edition est disponible en divers coloris, à savoir Silver Frost, Bleu Aurore et Noir. Affiché à « seulement » 699 euros, et en embarquant les services Google, ce Huawei P30 « Nouvelle Edition » a tout pour séduire son audience, quitte à concurrencer un certain… Huawei P40.