Le Huawei P40 Pro+ disponible en France… au prix de 1299,99€ !

Comme prévu, Huawei confirme la disponibilité en France, à compter de ce lundi 15 juin, de son nouveau smartphone P40 Pro+. Un modèle qui, comme son nom l’indique, se veut encore plus premium que le Huawei P40 Pro lancé en mars dernier, avec l’accent mis sur la section photo.

Le Huawei P40 Pro de retour, avec un petit « + »

Outre les Huawei P40 et Huawei P40 Pro, il faudra donc compter dans quelques jours sur le Huawei P40 Pro+. Il s’agit globalement du « même » smartphone, avec une large dalle OLED de 6,58″, animé par un processeur Kirin 990 compatible 5G et 8 Go de RAM. On y retrouve aussi un panneau arrière en céramique séché et poli pour garantir une résistance à l’épreuve du temps, avec une disponibilité en Ceramic White ou Ceramic Black. Le smartphone est également compatible avec la recharge sans fil 40W.

Du côté de la photo, le Huawei P40 Pro+ se pare d’un module principal composé de 5 capteurs, et qui s’articule autour d’un capteur principal de 50 mégapixels (le même que sur le P40 Pro). La différence se trouve du côté d’un tandem de capteurs téléobjectifs ici, avec un zoom 3x d’un côté et 10x de l’autre, tous deux associés à un capteur 8 mégapixels. Huawei annonce également un zoom numérique de 100x.

Du côté de chez Huawei, on explique : « Le capteur cinématographique grand angle de 40 mégapixels du Huawei P40 Pro+ utilise pleinement la sensibilité à la lumière jusqu’à 51200 ISO pour prendre en charge une capture vidéo en basse lumière, ce qui peut être un défi même avec un équipement professionnel. La technologie de fusion de SedecimPixel quant à elle produit de superbes pixels de 4,48 μm, permettant à l’appareil d’obtenir des images claires et nettes la nuit. »

Huawei P40 Pro+, prix et disponibilité

Cette nouvelle déclinaison du Huawei P40 Pro sera disponible à compter de ce lundi 15 juin. Affiché au tarif de 1299,99 euros, le smartphone est accompagné de divers bonus, à savoir une montre Huawei Watch GT et des écouteurs FreeBuds 3i. Rappelons pour conclure que comme les autres déclinaisons lancées en mars, ce Huawei P40 Pro+ fait l’impasse sur les services Google.