Huawei repousse le lancement du Mate X pour ne pas répéter l’erreur de Samsung

En début d’année, juste après la présentation du Galaxy Fold de Samsung, Huawei levait également le voile sur le Mate X, son premier smartphone pliable. Le lancement de cet appareil devait se faire ce mois de juin, mais d’après CNBC, le constructeur aurait décidé de reporter ce lancement au mois de septembre, suite à la débâcle du Galaxy Fold de Samsung.

Pour rappel, le constructeur coréen a dû repousser le lancement de son produit après la découverte d’un défaut de conception qui rendait l’écran particulièrement fragile sur son smartphone pliable. Ce défaut a été découvert par des journalistes qui testaient l’appareil avant le lancement officiel.

Huawei préfère prendre son temps

En substance, suite à cet événement, Huawei aurait décidé de mener des tests supplémentaires pour ne pas repérer l’erreur de Samsung qui semblait pressé de commercialiser le Galaxy Fold. Néanmoins, les tests supplémentaires de Huawei ne concerneraient pas la durabilité de l’appareil, mais plutôt la compatibilité de l’écran pliable avec les applications et les services.

« Nous ne voulons pas lancer un produit pour détruire notre réputation », indique un porte-parole cité par CNBC.

On notera également que la décision de Huawei de repousser le lancement du Mate X a été prise dans un contexte particulier. À cause des différends entre Washington et Pékin, l’entreprise a été bannie des États-Unis et si aucune entente entre les deux puissances n’est trouvée, Huawei sera privé de technologies américains.

L’entreprise pourrait alors ne plus utiliser les services de Google sur Android et sortir son propre système d’exploitation pour les smartphones. D’autre part, Huawei a récemment repoussé le lancement d’un ordinateur MateBook car il n’était pas en mesure de se fournir.

Dans ce contexte, Huawei ne peut pas se permettre un flop à la Galaxy Fold.