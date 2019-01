Huawei a sanctionné les employés qui ont tweeté depuis un iPhone

À l’occasion de la nouvelle année, Huawei a partagé un message sur son compte Twitter afin de souhaiter une bonne année 2019 à tous ses utilisateurs, comme beaucoup d’autres entreprises le font. Néanmoins, le constructeur chinois n’a pas semblé prendre en compte un détail non négligeable, à, savoir que le tweet en question avait été envoyé depuis un iPhone.

Huawei rétrograde les employés responsables et baisse leur salaire

Si l’erreur peut sembler légère, Huawei et Apple restent tout de même d’importants concurrents dans le domaine de la téléphonie et les internautes le savent, si bien qu’ils ont directement remarqué la bourde. Le fabricant a rapidement supprimé son tweet avant de corriger le tir avec un nouveau message, posté depuis Twitter Media Studio. Mais l’erreur était faite.

L’on aurait pu supposer qu’elle n’entraînerait pas d’autres conséquences que l’ironie des utilisateurs de Twitter, mais ce n’a pas été le cas. Comme l’indique l’agence de presse Reuters, Huawei a pris les choses au sérieux et lourdement sanctionné deux de ses employés à l’origine de la bourde. Pour le constructeur chinois, l’erreur est attribuée à l’agence en charge des médias sociaux à l’étranger, puisque l’employé de celle-ci aurait eu un problème de VPN l’empêchant de se connecter à Twitter, qui est un réseau social inaccessible en Chine. Par conséquent, il a utilisé un iPhone avec une carte SIM étrangère pour pouvoir poster le message à minuit.

Néanmoins, deux employés de Huawei ont été rétrogradés et leur salaire a été réduit de 5 000 yuans, soit environ 640 euros. Le directeur du marketing, qui fait partie des deux employés visés par la sanction, verra également son salaire gelé pendant un an.

Cela fait plusieurs mois que les tensions sont grandissantes entre la Chine et les États-Unis, ce qui n’est pas sans conséquence pour Huawei et Apple, respectivement numéro deux et numéro trois mondial du marché des smartphones. La guerre entre les deux constructeurs ne cesse donc de sévir, si bien qu’un fournisseur du constructeur chinois a pris la décision de soutenir les employés qui achètent un mobile chinois, tout en pénalisant ceux qui achètent un iPhone.

Source