Huawei songe-t-il déjà à la conception d’un Mate X 2 ?

Si Huawei a repoussé le lancement de son Mate X, cela n’empêche pas le constructeur chinois de songer à un deuxième modèle un peu différent du premier. La différence majeure avec celui-ci est certainement le fait que l’écran principal est situé à l’intérieur du dispositif, et non à l’extérieur.

Huawei prépare-t-il déjà le successeur de son Mate X ?

Comme l’indique le site web Let’s Go Digital dans un récent article, Huawei a déposé un brevet auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en juillet 2018. Celui-ci a été publié à la date du 18 juin 2019.

Les images montrent un smartphone dont le design n’est pas sans rappeler celui du Huawei Mate X, si ce n’est quelques différences majeures. En effet, celui-ci dispose d’un écran pliable qui est situé à l’intérieur du smartphone lorsqu’il est plié, et non à l’extérieur, comme c’était le cas sur le premier modèle pliable de la marque chinoise. Un second écran a été ajouté sur le devant du téléphone, ce qui n’est pas rappeler le design du Samsung Galaxy Fold, dont la sortie a également été retardée.

De la même façon, les coins de la seconde version du Huawei Mate X semblent légèrement plus arrondis que le modèle initial, dont la date de sortie devrait finalement avoir lieu fin septembre. De cette façon, la firme espère ne pas reproduire l’erreur de la firme coréenne, qui avait prévu une commercialisation fin avril, mais qui n’a pas encore dévoilé le smartphone.

L’on peut aussi noter que le brevet de Huawei montre des rendus 3D et non des croquis, ce qui laisse à supposer que le fabricant est allé assez loin dans sa réflexion et dans, peut-être, la conception de son second smartphone pliable. Malgré tout, ce document est à prendre avec des pincettes, puisque de nombreuses entreprises ont pour habitude de dévoiler des brevets sans pour autant commercialiser le produit un jour.