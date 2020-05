Huawei sort ses nouveaux écouteurs true wireless : les FreeBuds 3i

Avec ses FreeBuds 3i, Huawei nous promet une expérience sonore premium alliée à une parfaite connectivité. Ils seront commercialisés à un prix 3 fois moins cher que les AirPods d’Apple, avec en prime un petit air de ressemblance.

La caractéristique la plus attendue est évidemment la réduction du bruit qui est recherchée par tous les utilisateurs pour être en immersion et se couper des bruits extérieurs. Comparé à son modèle de l’année passée, les FreeBuds 3, on peut effectivement s’attendre à une meilleure gestion de celle-ci, notamment due à la forme intra auriculaire et aux embouts en silicone qui permettent une meilleure adaptabilité et une meilleurs adhérence au conduit auditif reproduisant ainsi une quasi « étanchéité sonore ».

« Les HUAWEI FreeBuds 3i sont nos nouveaux écouteurs sans fil dotés de la technologie de Réduction de Bruit Active. Nous nous engageons à offrir à nos consommateurs une expérience audio immersive afin qu’ils puissent profiter pleinement de la musique et avoir des conversations d’une incroyable clarté » a déclaré Alex Huang, directeur général de Huawei France.

Des caractéristiques techniques visant à améliorer l’expérience de l’utilisateur

Pour améliorer la qualité sonore, le géant chinois s’est inspiré des Galaxy Buds de Samsung en intégrant 3 micros : deux sont orientés vers l’extérieur pour capter la voix et l’utilisateur, le dernier est orienté vers l’intérieur afin de capter les sons transmis à l’intérieur de l’oreille. Il promet ainsi de réduire le son extérieur jusqu’à 32 décibels.

On reste toutefois un peu perplexe sur l’autonomie qui est limitée à 3h30 pour l’écoute de la musique et pour les appels cette autonomie est réduite à 2h30. Le boîtier de recharge contient heureusement 14h30 d’autonomie supplémentaire, lequel se recharge avec son port USB-C en 115 minutes. La recharge des écouteurs quant à elle se fait en une heure.

Pour contrôle ces écouteurs, il suffit d’opérer un appui prolongé sur l’un des deux écouteurs pour activer ou désactiver la réduction de bruit. Certains utilisateurs préféreront effectivement garder un lien avec l’environnement sonore extérieur. Une double tape permet de mettre en pause la lecture ou l’appel. Concernant la connectivité, dès que vous ouvrez le boitiez de charge, une fenêtre s’ouvre sur votre smartphone pour appareiller les écouteurs instantanément.