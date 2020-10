Huawei : vers une vente de la marque Honor à une autre entreprise ?

Les principaux acteurs chinois sur le marché des smartphones disposent de sous-marques qui proposent des modèles ciblant un public différent. Par exemple, en plus des smartphones de marque Xiaomi, ce constructeur propose également les appareils Redmi, ainsi que les Poco.

Et Huawei ne déroge pas à cette règle. Une partie du succès du constructeur est attribué à sa marque Honor qui s’est spécialisée dans des appareils plus abordables avec d’excellents rapports qualité-prix.

Malheureusement, comme les smartphones de marque Huawei, les smartphones Honor subissent les conséquences des sanctions américaines. Pour rappel, les sanctions annoncées en 2019 visaient à interdire les sociétés américaines de faire du commerce avec Huawei.

La principale conséquence est que Huawei n’a plus eu accès à la licence de Google, qui permettait de préinstaller les applications de la firme de Mountain View, dont le Play Store. Cependant, Huawei a toujours été en mesure de vendre des smartphones utilisant la version open source d’Android. Et ceux qui achètent ces smartphones trouvent généralement des moyens d’installer les applications dont ils ont besoin, même si le Play Store est absent.

2020 : Washington enfonce Huawei

De nouvelles sanctions contre Huawei ont été annoncées par Washington cette année. Et cette fois-ci, l’objectif est d’empêcher le constructeur de s’approvisionner en composants pour ses smartphones.

Désormais, même les entreprises non américaines, mais qui utilisent des technologies ou des équipements américains, doivent avoir une licence afin de continuer à faire du commerce avec Huawei. Par exemple, cela est en train de causer une pénurie de processeurs Kirin pour les smartphones du constructeur. Une rumeur suggère aussi que Sony aurait désormais besoin de l’autorisation des États-Unis pour continuer à fournir des caméras à Huawei.

Vers une vente de la sous-marque Honor ?

À cause des sanctions américaines, Huawei serait maintenant intéressé par une vente d’une partie de la marque Honor. C’est ce qu’indique un article de Reuters, qui cite des sources proches du dossier.

D’après cet article, Honor pourrait être en partie cédé à l’entreprise Digital China Group et d’autres acteurs pour l’équivalent de 3,7 milliards de dollars. Mais pourquoi ? À cause des sanctions, Huawei voudrait désormais se focaliser sur le marché des smartphones haut de gamme et abandonner celui des appareils abordables. Or, Honor propose justement des modèles ciblant les jeunes et ceux qui recherchent un bon rapport qualité-prix.

D’après Reuters, Huawei et les acquéreurs potentiels n’auraient pas encore déterminé quelles parties seront vendues. Mais cette transaction pourrait inclure la marque, une partie de la R&D ainsi que la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Mais le plus intéressant est que d’autres entreprises seraient intéressées par une acquisition de la marque Honor, dont Xiaomi, ainsi que TCL. Néanmoins, pour le moment, ces informations ne sont pas officielles. Et de ce fait, la prudence est encore de mise.

Sinon, pour rappel, Huawei présentera ses nouveaux smartphones haut de gamme, la série Mate 40, ce mois d’octobre. Etant donné que le constructeur ne peut plus s’approvisionner en processeurs Kirin, il est probable qu’il s’agira de la dernière génération de smartphones Huawei utilisant cette marque de processeurs.