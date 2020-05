Hunger Games : que raconte le nouveau livre bientôt adapté en film ?

On vous l’a déjà dit, la saga Hunger Games a cédé à la folie du prequel. L’auteure, Suzanne Collins estime visiblement qu’elle a encore des histoires à raconter et des royalties à remporter. Le 20 mai, son nouvel opus La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur est sorti dans les librairies. Si on savait déjà que le livre allait traiter de la jeunesse du président Snow, némésis de Katniss dans la trilogie originale, on ignorait ce qui nous attendait vraiment. On le sait désormais un peu plus. On fait le point alors que le livre sortira ensuite dans les salles obscures.

Hunger Games, les origines

Comme prévu, l’histoire de ce nouvel épisode de Hunger Games nous emmène donc dans le passé, 64 ans avant les événements du premier livre. N’espérez donc pas retrouver Katniss ou Peeta. Le seul visage « connu » au rendez-vous sera celui de Coriolanus Snow, dictateur de Panem qui n’est encore qu’un jeune homme. Agé de 18 ans, il a été choisi pour devenir le mentor d’un candidat aux Hunger Games, le tribut féminin du district 12 : Lucy Gray.

Loin de son image terrifiante du reste de la saga, Snow se révèle ici un vrai romantique, tombant amoureux de la gitane passionnée de musique. On apprend aussi que son père a été tué par un rebelle et que Snow va devenir un maillon essentiel du développement des Hunger Games. Le livre propose une véritable plongée dans la psychologie en construction du personnage.

Mais, pour les fans de Hunger Games, c’est du côté des détails que les choses deviennent intéressantes. En effet, le livre est parsemé de petites références. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour le film. Mais, on sait que les studios Lionsgate se sont déjà mis au travail pour faire l’adaptation. L’équipe originale, portée par le scénariste Michael Arndt et le réalisateur Francis Lawrence seront eux aussi de retour. Pour le plus grand bonheur du box-office.