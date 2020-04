Hunger Games cède à son tour à la folie du prequel

Reboot, sequel, prequel, spin-off, remake, retcon, stand-alone, reset… Le vocabulaire d’Hollywood semble parfois être taillé sur mesure pour les scénaristes en panne d’inspiration. On vous a déjà dit tout le mal que l’on pensait de la propension des studios à user et abuser du système. Très récemment encore, des projets autour de la Casa de Papel, de Code Quantum ou de l’Arme Fatale ont été évoqués. On se réjouit dans le même temps que des monstres sacrés du cinéma comme Retour vers le Futur semblent épargnés. Malheureusement, pour un réalisateur qui ne plonge pas, il y en a (au moins) un autre qui cède aux sirènes de la facilité. Dernier projet en date à céder ? Hunger Games.

Hunger Games, le prequel dont on ne rêve pas vraiment

L’idée circule déjà depuis plusieurs mois et on commençait sérieusement à craindre le pire. Après tout, Francis Lawrence, le réalisateur des épisodes 2,3 et 4 avait déjà annoncé qu’il était partant. Et bien c’est désormais officiel, il va être aux manettes de ce nouvel épisode, qui sera un prequel à la saga. Il paraissait impossible que Lionsgate résiste à la tentation alors que la saga se révèle déjà particulièrement rentable même si le dernier film n’a rapporté « que » 658 millions pour un budget de 160 millions.

« Bonne » nouvelle pour les fans de la saga, ce sera du côté de la littérature que Francis Lawrence ira chercher l’inspiration, on pourrait donc échapper à un massacre à la Game of Thrones. Le prochain roman de Suzanne Collins, nommé « La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur » sort en effet le 16 mai prochain aux Etats-Unis. Le récit qui se déroulera 64 ans avant le premier livre, s’intéressera notamment au personnage de Coriolanus Snow (encore joué par Donald Sutherland), beaucoup plus jeune et qui pourrait bien être aussi un peu trop humain à notre goût. Le reste du casting devrait en revanche laisser plus de place à la nouveauté. Ce sera bien la seule différence.