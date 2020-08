Hunters : la série de chasseurs de nazis aura le droit à une saison 2 sur Amazon Prime Video

En début d’année, on a pu découvrir Hunters, un des derniers projets portés par le génial Jordan Peele. Si on avouait une franche curiosité à l’idée de découvrir la série notamment portée par Al Pacino, Logan Lerman ou encore Kate Mulvany, le résultat n’était pas – à notre humble avis que vous pouvez relire ici -, au niveau de ce que l’on était en droit d’attendre. Au final, le programme s’est avéré trop ambitieux avant sa sortie et n’a pas tenu les promesses qu’il faisait. Mais, cela ne semble pas proposer de problème à Amazon Prime Video, qui vient de se décider à renouveler la série pour une seconde saison.

Et si Hunters gommait les erreurs du passé ?

La série avait tout pour plaire. Une cinquième colonne de nazis aux Etats-Unis, bien décidée à prendre le pouvoir, vaille que vaille. Face à eux, un groupe de chasseurs de nazis qui réalisent peu à peu l’ampleur de ce qu’ils ont face à eux. Avec quelques surprises (un peu trop prévisibles), Hunters proposait un ensemble rythmé mais toutefois insuffisant.

Amazon Prime Video vient donc de conclure qu’une seconde saison était au programme, même si on ignore encore combien d’épisodes seront au programme de la suite ou même si le casting sera renouvelé dans sa totalité. David Weil, le créateur de la série a avoué sa satisfaction .

Je suis plus que reconnaissant envers Jen et la famille Amazon pour leur soutien extraordinaire et continu pour Hunters. Aux côtés de notre magnifique distribution, de notre incroyable équipe et de nos brillants auteurs et producteurs, je suis plus que jamais impatient de partager le prochain chapitre de la saga Hunters avec le monde entier.

Ceux qui ont vu la première saison de la série et notamment les derniers instants, ont déjà une idée très claire de ce qui les attend. Pour les autres, il n’y a plus que se lancer…