Hunters sur Amazon Prime Video : on regarde où on zappe ?

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur la série Hunters, diffusée par Amazon Prime Video. Si vous ne l’avez pas encore vu, mieux vaut donc passer votre chemin.

On ne s’en est jamais cachés, on a un vrai faible pour l’oeuvre de Jordan Peele, qu’il s’agisse de Get Out ou US. Alors quand le projet de Hunters est apparu au premier plan il y a deux ans, on peut dire qu’on éprouvait une certaine curiosité. Alors que faut-il penser du résultat ? On vous dit tout.

Hunters, oui mais…

La promesse était belle. Une série portée par Al Pacino (qui saute enfin le pas de la série TV), accompagné par un casting plutôt bien arrangé, et la promesse de tuer des nazis à tour de bras. En creux, une certaine promesse de jouer sur l’image d’Inglorious Basterds de Quentin Tarantino. Le problème de Hunters se trouve sans doute aussi au même niveau. La série, pour aussi réussie qu’elle peut être, ne réussit pas à tenir la comparaison, ni la distance.

Disons-le aussi, Hunters reste une série qui marquera sans doute l’année 2020. Mais la promo, nous a trop fait rêver pour que l’on se contente de si peu. Vous vous souvenez sans doute notamment de la mention « inspirée de faits réels », qui a été répétée à longueur de temps. Si les chasseurs de nazis ont été bien réels, la série qui installe une grande théorie de cinquième colonne nazie au cœur des Etats-Unis prend toutefois de sérieuses libertés. On se retrouve avec un mélange parfois dérangeant de scènes quasi burlesques, complètement décalées et d’images évoquant les camps de la Shoah. Un grand écart que l’on regarde avec un certain dérangement.

Enfin, vrai coup de cœur pour l’ambiance générale, les décors et une excellente bande-son. Si vous n’avez pas peur d’un peu d’hémoglobine et de scènes de tortures, alors Hunters devrait définitivement être dans votre watch-list. Mais rien ne presse.

A noter que pour l’instant, la série Hunters n’a pas encore été renouvelée pour une seconde saison, mais elle en possède le potentiel. Reste à savoir si elle survivra aux polémiques.