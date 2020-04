Pourquoi Kick-Ass 3 n’a jamais vu le jour

Il y a quelques jours, le film Kick-Ass fêtait ses 10 ans. Un moment très particulier pou rles fans de l’univers de Mark Millar. Avant même la vague Marvel (et dans une moindre mesure DC Comics, le long-métrage avait eu un écho retentissant. Surprenante pour les uns, choquante pour les autres, l’histoire de Dave (Aaron Taylor-Johnson), un adolescent qui se rêve en super-héros dans un univers sans super-héros va connaître un écho retentissant, ayant même le droit à une suite, trois ans plus tard. Un véritable exploit pour un film improbable à l’époque, mais que les fans auraient voulu encore prolonger.

Kick-Ass et le syndrome de la suite

L’épisode 2, qui pouvait notamment compter sur Jim Carry, n’a pas été à la hauteur des attentes du grand public. Si les fans ont pour la plupart été satisfaits, les maigres 60 millions de dollars au box-office mondial ne laissaient pas présager du meilleur.

Surtout, le film a au final payé un contexte, comme l’a rappelé Allociné. En 2012, une tuerie dans l’école primaire de Sandy Hook aux Etats-Unis cause 28 morts, dont 20 enfants. De quoi refroidir les esprits du côté des studios et même des acteurs.

Mais faut-il pour autant tirer un trait sur une éventuelle suite ? Matthew Vaughn n’a jamais fermé la porte à un troisième épisode. Il voulait même faire un spin-off sur le personnage de Hit-Girl. Mais son interprète Chloë Grace Moretz a déjà dit dit ne plus être intéressée par le rôle. Cela semble donc être plutôt compliqué. Mais, alors que la société d’édition de comics Millarworld appartient désormais à Netflix, rien ne dit qu’il faille tirer un trait définitif sur cet épisode 3. On aurait déjà vu des choses plus étranges ces dernières années. En attendant, on espère pouvoir découvrir rapidement The King’s Man : Première mission, le prequel de la nouvelle franchise de Matthew Vaughn.