Idée cadeau Noël : les montres Withings en coffret premium

Les montres connectées Withings vous permettent de suivre votre activité physique au quotidien, recevoir des notifications et de suivre la qualité de votre sommeil. La gamme est assez large, et la dernière montre connectée de la marque est la Withings Steel HR Sport qui arbore un look sportif. Les montres Withings allient design sophistiqué, élégance d’une belle montre et tracking avancé d’un bracelet connecté, ce qui en font un cadeau de Noël idéal.

C’est pour cela que la marque a décidé de créer des coffrets collectors qui comprennent plusieurs bracelets, voici notre sélection.

Le Coffret Cadeau Steel HR Sport Black

Ce coffret comprend la Withings Steel HR Sport en noir avec son bracelet en silicone. En bonus, vous avez droit à un bracelet en cuir brun et un bracelet en cuir noir. Il vous permet d’avoir donc accès, sans changer de montre, à plusieurs looks différents, du sportif au lifestyle.

La Steel HR Sport permet de suivre vos pas, votre rythme cardiaque, vos séances de natation et la qualité de votre sommeil. Elle embarque un réveil intelligent et son écran permet de recevoir les notifications de votre smartphone directement sur la montre. La fonctionnalité qu’elle ajoutait par rapport aux Steel HR classique est la présence du suivi GPS via votre smartphone, pour suivre vos sessions de course à pied ou de vélo.

C’est un excellent choix si vous cherchez une montre connectée, elle nous avait convaincus dans notre test complet. Le gros atout des montres Withings est leur autonomie qui monte à… 25 jours !

Ce coffret est disponible en édition limitée à 269,95€.

Le coffret cadeau Steel HR Rose Gold

Ce coffret est résolument féminin et comprend la Steel HR version Rose Gold avec son bracelet en silicone gris. Comme tous les coffrets de la marque, vous avez droit en bonus à deux bracelets supplémentaires, un modèle en cuir Bleu et Rose Gold, ainsi qu’un modèle en Maille Milanaise Rose Gold.

C’est l’alliance parfaite du design et de la technologie. Le modèle Steel HR intègre également, depuis une mise à jour récente, la fonctionnalité suivi GPS. Il n’y a donc que le design de différent entre le modèle Sport et le classique.

Ce coffret est également disponible en édition limitée à 269,95€.

Le coffret cadeau Steel White

Plus épuré, le modèle Steel classique n’intègre pas l’écran, et donc les notifications. Pour le reste il permet les mêmes fonctionnalités que les modèles HR, et se démarque avec une batterie très longue durée de 8 mois. Il fonctionne avec une pile bouton, qu’il est très simple de remplacer.

Le coffret comprend la Steel en version Blanche avec son bracelet en silicone noir, ainsi qu’un bracelet en maille Milanaise Argent, et le bracelet cuir Brun – Argent.

Ce coffret est proposé à 199,95€ sur le site officiel de Withings.

Withings propose toute une gamme d’objets connectés pour la santé qui peuvent faire des cadeaux de Noël parfaits, dont le capteur de sommeil Sleep ou sa gamme de balances connectées Body.

Article sponsorisé par Withings