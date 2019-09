IFA 2019 : on a pris en main Natede, le purificateur d’air… Vert !

Avant que l’IFA ouvre au public, nous avons eu la chance de visiter le stand de Sharp après que la firme y ait organisé une conférence d’envergure pour lancer ses nouveaux produits, que j’ai résumés dans un article dédié. Sur place, on pouvait notamment apercevoir toute une panoplie de purificateurs d’air au design réussi.

Mais ce n’est rien à côté de Natede : après avoir levé plus de 750 000 dollars sur Kickstarter et obtenu 2 millions d’euros de subvention de la part de l’UE, cet objet connecté a gagné de multiples prix notamment en raison de son look résolument épuré et passe-partout. Si l’aspect visuel n’est vraiment pas quelque chose d’utile, on remarque cette fois-ci que pour ce genre d’outil, c’est un réel atout.

Qu’est-ce que Natede ?

Concrètement, l’appareil se présente donc comme un grand récipient que l’on peut remplir de terre pour y faire pousser une plante. Il est aussi équipé d’un filtre dont la mission est d’améliorer la qualité de l’air que l’utilisateur respire, en absorbant virus, bactéries et tous les autres composés organiques volatils mauvais pour la santé.

Là où Natede fait mieux que la concurrence, c’est qu’il n’y a pas besoin de changer le filtre : on réduit donc sa consommation de déchets. En effet, c’est en fait le végétal poussant dans le pot qui se charge de transformer les particules nocives grâce au principe naturel de la phytoremédiation.

Capteurs embarqués

Mais ce n’est pas tout : en plus de rendre votre appartement plus joli et plus sain, Vitesy a intégré tout un tas de capteurs dans son système intelligent : thermomètre, détecteur de pollution, de monoxyde de carbone, et même de CO2. Nest n’a qu’à bien se tenir !

Si le Natede vous plaît, sachez que vous pouvez rencontrer leur équipe et tester le produit au stand 147 du hall 26 de la Messe Berlin. Prévoyez juste de bonnes chaussures de marche ! Tarif : 495,89 € sur le site de l’entreprise.