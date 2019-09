IKEA s’impose comme un acteur majeur dans la transition énergétique

Si un grand nombre d’entreprises investissent dans les énergies renouvelables, combien peuvent prétendre être capable de produire plus d’énergie qu’il n’en faut pour assouvir les besoins de la compagnie ? Très peu. Le géant suédois IKEA, estime que ce sera bientôt le cas pour lui d’ici la fin 2019. Ingka Group, la maison mère d’IKEA vient d’annoncer qu’elle produira plus d’énergie renouvelable avant la fin 2019, que ses magasins en ont besoin.

C’est une agréable surprise au sein du groupe, puisque ce seuil aurait dû être atteint en 2021. Il faut dire que la chaîne de mobilier a fait les efforts nécessaires pour y parvenir. Au cours des 10 dernières années, IKEA a investi pas moins de 2,8 milliards dans l’énergie solaire, ainsi que les parcs d’éoliennes. Reuters qui est à l’origine de cette information ajoute qu’IKEA est prêt à investir dans cette technologie renouvelable dans notamment deux nouvelles participations dans des fermes solaires américaines cette semaine.

Une décision importante d’un point de vue environnementale et marketing

D’ici 2025, sur l’ensemble de ses marchés, IKEA prévoit d’équiper ses magasins de panneaux solaires. Suite à cet engagement, IKEA devrait être positif pour le climat, c’est-à-dire que l’entreprise réduira ses émissions par rapport à sa production, d’ici 2030. Évidemment, si cette décision est une bonne chose, elle n’a pas été prise par hasard. En effet, de la même manière que Google, ou Amazon, IKEA présente ses progrès en termes d’environnement, en pleine période de grève mondiale pour le climat. Il ne s’agit donc pas d’un acte désintéressé, mais quoi qu’il en soit, cela reste une bonne nouvelle.

«Nous voulons donner à des millions de clients les moyens de produire et d’utiliser des énergies renouvelables. Notre service solaire domestique est aujourd’hui disponible dans sept pays et nous continuons d’investir massivement dans le développement de notre offre de services énergétiques domestiques, dans le but de le rendre disponible sur l’ensemble de nos 30 marchés d’ici 2025», a déclaré Pia Heidenmark Cook, la CSO d’Ingka Group.