Il avait hacké Donald Trump sur Twitter, la justice rend son verdict

Rappelez-vous, en octobre dernier, un hacker néerlandais parvenait, sans trop de difficulté, à prendre le contrôle du compte Twitter du président des Etats-Unis, Donald Trump. Travaillant pour la Fondation GDI, une organisation à but non lucratif pour un internet plus sûr, l’homme du nom de Victor Gevers avait deviné le mot de passe du président, à savoir « maga2020!« .

Pas de condamnation pour le « hacker éthique »

Aussitôt, Victor Gevers avait pris le soin de contacter directement l’agence publique de la CISA aux États-Unis, spécialisée dans la cyber-sécurité au niveau fédéral américain. Toutefois, personne, ni du côté de Twitter, ni du côté de la Maison Blanche, n’avait souhaité approfondir cette découverte, le mot de passe ayant rapidement été modifié.

Pas de quoi empêcher Victor Gevers d’être présenté devant la justice hollandaise malgré tout. Du côté du ministère public néerlandais, il a été estimé que les agissements du chercheur en cybersécurité n’étaient en aucun cas passible de poursuites. Un « hacker éthique » donc, qui n’a pas utilisé sa trouvaille pour nuire à qui que ce soit.

Aux Pays-Bas, le piratage informatique est évidemment passible de poursuites judiciaires, et Victor Gevers aurait par exemple été condamné s’il avait tweeté un message en utilisant le compte de Donald Trump. Ce dernier avait simplement pris le soin de contacter très rapidement les autorités américaines de sa découverte, ce qui lui a permis d’éviter une quelconque condamnation.

Rappelons qu’en plus d’utiliser un mot de passe extrêmement simple (ce dernier ayant été deviné au bout de 5 tentatives à peine), le compte du Président n’avait également pas activé l’authentification à double facteur. Un mal pour un bien en quelque sorte, a jugé la justice néerlandaise.