Le mot de passe du compte Twitter de Trump aurait été révélé, le voici

Un chercheur en sécurité serait arrivé à se connecter au compte Twitter du Président américain. Donald Trump n’était pas franchement adepte des mots de passe compliqués, tant celui-ci serait loin des suites de chiffres et de lettres et de caractères spécifiques générés par des gestionnaires spécialisés.

Ce jeudi 22 octobre, un chercheur néerlandais a annoncé qu’il avait deviné la semaine dernière le mot de passe du compte Twitter de Donald Trump : « maga2020! ». Travaillant pour la Fondation GDI, une organisation à but non lucratif pour un internet plus sûr, l’homme du nom de Victor Gevers a prouvé ce qui aurait pu paraître impossible en dévoilant une capture d’écran des paramètres de configurations du profil du 45ème Président des États-Unis.

Pas d’authentification à deux facteurs

En plus d’utiliser un mot de passe extrêmement simple, le compte du Président n’aurait également pas activé l’authentification à double facteur. Un choix irraisonnable, qui aurait permis au spécialiste Victor Gevers d’arriver directement sur le profil Donald Trump sur son ordinateur, après avoir trouvé le bon mot de passe au bout de seulement cinq tentatives. Hallucinant, me diriez-vous ?

Dans le déroulement des faits, Givers aurait directement prévenu l’agence publique de la CISA aux États-Unis. Elle est spécialisée dans la cybersécurité au niveau fédéral américain. Nos confrères de Tech Crunch ont pu vérifier cette information. Il n’aurait pas fallu très longtemps pour que le mot de passe soit modifié par la suite. Jusque-là, tout semble plutôt clair.

Par la suite néanmoins, c’est le flou complet. Ni le Président ni la Maison-Blanche n’ont communiqué à ce sujet. Twitter, tout autant concerné et préoccupé par une telle découverte, ne donne aucun détail plus approfondi sur la sécurité du compte ces derniers mois.

La question de la protection de son accès fait écho avec la gigantesque cyber-attaque de juillet dernier, qui avait touché des dizaines de comptes de personnalités et d’entreprises pour déployer une arnaque au Bitcoin à leurs millions d’abonnés, sans toucher le compte de Donald Trump.

Victor Gevers n’en est pas à sa première trouvaille

Peut-on croire le spécialiste dans la révélation de sa trouvaille ? Il est évident que ni Twitter ni le Gouvernement des États-Unis s’amusera à confirmer ou non l’information. En tout cas, Victor Gevers n’en est pas à son premier titre dans la presse.

Des découvertes, il en a fait d’autres, qui regardent Trump (son compte Twitter également, en 2016), ainsi que d’autres sujets politiques comme la surveillance avec une base de données de reconnaissance faciale chinoise traçant la communauté musulmane ouïghoure du Xinjiang.

Pour sa dernière trouvaille, l’expert s’est confié en expliquant avoir été très surpris du mot de passe utilisé par le Président jusqu’alors. Il y a quatre ans, racontait-il, il avait déjà suggéré ce mot de passe.

Pour le professeur de l’Université de Surrey Alan Woodward, « il est incroyable qu’un homme qui peut provoquer une incidence internationale et un effondrement des marchés boursiers avec ses tweets ait un mot de passe aussi simple et aucune authentification à deux facteurs ».