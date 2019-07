Il est maintenant possible d’installer Android sur la Nintendo Switch

Même si Ninendo n’a aucune intention de proposer Android sur sa console Switch, des développeurs tiers sont parvenus créer une version d’Android pour la console. Il y a un mois, nous évoquions cette version non officielle d’Android pour la Switch, dont le site XDA a pu avoir un premier aperçu.

Aujourd’hui, celle-ci est disponible pour le grand publié. D’après les explications de XDA, le système d’exploitation est basé sur LineageOS 15.1 (Android Oreo 8.1), un fork d’Android. Celui-ci peut être installé sur les consoles Switch « hackables » (généralement les « appareils vendus avant juillet 2018 »).

switchroot Android port released for the Nintendo Switch https://t.co/KurR5brD9D pic.twitter.com/Jpp2D3EZhN — XDA Developers (@xdadevelopers) July 27, 2019

Android sur la console de Nintendo

Cette version non officielle d’Android permet d’avoir la plupart des fonctionnalités de l’OS. Mais quelques-unes sont également absentes, comme la rotation automatique de l’écran. D’autre part, si les manettes Joycon sont supportées, celles-ci ne fonctionnent pas correctement sur certaines applications. De plus, d’après XDA, l’autonomie ne serait pas optimale, à cause de l’absence de la fonctionnalité Deep sleep d’Android.

Enfin, il est à noter que le système d’exploitation Android s’installe sur une carte SD et de ce fait, celui-ci ne touche pas, à priori, à l’OS de Nintendo préinstallé sur la console.

Un guide d’installation est disponible sur le site de XDA. Mais bien entendu, étant donné les risques et les bugs possibles, il vaut mieux ne pas s’aventurer dans l’installation si vous n’avez pas les compétences nécessaires pour le faire (et n’oubliez pas que cette version d’Android pour le Switch n’est pas supportée par Nintendo).

En tout cas, la création de ce portage d’Android pour la Nintendo Switch est un exploit.