Bientôt, une version (non officielle) d’Android pour votre Nintendo Switch

La Nintendo Switch est relativement facile à hacker et la console hybride utilise également plus ou moins les mêmes composants que certaines tablettes Android. De ce fait, il fallait s’attendre à ce que des développeurs essaient de transformer cette console en tablette sous Android.

Et la bonne nouvelle, c’est que d’après nos confrères de XDA, des développeurs prévoient déjà de sortir une version non officielle d’Android pour la Nintendo Switch.

Actuellement, cette version est déjà fonctionnelle, mais comporte encore quelques imperfections. D’autre part, le processus d’installation est encore assez compliqué. Une fois que ces problèmes seront résolus, cette version d’Android pour la Switch, basée sur une build de Lineage OS pour la NVIDIA SHIELD, devrait être disponible pour le grand public.

En attendant, XDA a pu installer cette version d’Android sur une console Switch. Malgré les quelques imperfections qui peuvent être corrigées, celle-ci est déjà prometteuse.

Android on Switch ?

En substance, Android s’installerait sur une carte SD. Cela signifie qu’il sera difficile pour Nintendo de bloquer ce hack. Et l’installation d’Android via une carte permet de ne pas toucher au logiciel installé sur la mémoire interne de la console. Vous pourrez aussi facilement basculer entre le mode console (classique) et le mode tablette (le hack).

A priori, vous aurez accès à toutes les applications du Play Store, et vous pourrez donc utiliser la console en mode tablette pour regarder du contenu sur Netflix, YouTube, etc. XDA a même essayé un émulateur de Nintendo DS et ça a fonctionné. Pour les jeux vidéo, il ne devrait pas y avoir de problèmes étant donné que le matériel de la Nintendo Switch a été conçu pour cela.

En revanche, en l’état actuel, cette version d’Android pour la Nintendo Switch aurait encore quelques problèmes par rapport au support des manettes Joy Con.

Enfin, comme il n’y a pas de micro, ni de caméra, il ne sera pas possible d’utiliser la Switch pour des appels vidéo. Même en mode tablette, la console ne sera donc pas idéale pour les réseaux sociaux. En revanche, pour le multimédia et les jeux Android, cela devrait faire l’affaire.

Le seul souci, c’est que pour le moment, on ne sait pas quand les développeurs qui sont derrière ce hack vont sortir une version plus ou moins stable. « Il n’ya pas d’ETA prévu, mais vous devriez consulter nos forums Nintendo Switch et garder un œil sur le fil pour Android sur la Switch ! », écrit simplement XDA, suggérant que cette sortie pourrait se faire bientôt.