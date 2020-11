Il est possible d’acheter une Apple Watch « low cost » chez Lidl

Cet été, le groupe Lidl faisait largement parler de lui sur les réseaux grâce à des baskets proposés à seulement 13 euros. Des baskets tricolores qui on été proposées en édition limitée, et qui se sont écoulées en quelques minutes à peine. Aujourd’hui, le groupe investit un autre marché, celui de la smartwatch.

L’Apple Watch « discount » chez Lidl

En effet, Lidl commercialise depuis aujourd’hui cette toute nouvelle « montre fitness connectée« , dont l’inspiration ne fait pas vraiment de doute. Avec son écran carré et ses bordures, la montre signée Silvercrest est une lointaine cousine de l’Apple Watch d’Apple.

Contrairement à la montre américaine, cette montre fitness connectée proposée chez Lidl ne dispose d’aucun bouton. La montre s’appaire à un smartphone sous iOS ou Android via une application dédiée, et se charge d’enregistrer le nombre de pas, d’analyser le sommeil et même de mesurer la fréquence cardiaque de son propriétaire.

A l’écran, outre l’heure, on peut afficher la météo, la notification des appels, des messages, de l’agenda… La montre est livrée avec un bracelet ajustable, avec la possibilité d’opter pour un modèle gris ou un modèle noir. La montre fitness connectée est disponible dès à présent chez Lidl, au prix de 39,99 euros.

Rappelons qu’il ne s’agit pas là de la première incursion de Lidl dans le secteur high-tech, puisqu’il était possible de découvrir récemment en magasins des écouteurs sans-fil (de marque Silvercrest toujours), compatibles avec la recharge Qi, au prix de 20 euros à peine.