Lidl lance ses AirPods à 20€

Lidl possède déjà un historique dans la tech et les ruptures de stock. Après son robot de cuisine, l’enseigne se lance dans les écouteurs sans fil, un marché connu par tous avec l’arrivée des AirPods d’Apple, en décembre 2016.

L’entreprise de distribution allemande a choisi de les commercialiser à moins de 20 € (19,99 €) et les premiers exemplaires sont en rayon dès aujourd’hui. Une apparition qui dénote, pour une enseigne populaire pour ses prix plus bas, et qui s’attaque ici à un marché dominé par des produits aux prix dépassant les 100 €.

Si les « True Wireless Bluetooth » sont bien plus compétitifs que les différents écouteurs sans fil de la marque à la pomme, ils ne délaissent en rien plusieurs équipements utiles, comme un microphone et un support de recharge qui fait office de boîte de transport. Le tout, pour un modèle disponible dans cinq coloris, avec des embouts intra-auriculaires.

Malgré tout, Lidl a des concurrents

Peut-on prédire une cohue générale dans tous les Lidl de l’hexagone ? Après les chaussures (qui n’ont pas encore été commercialisées en France) et depuis le robot de cuisine, Lidl a connu plusieurs sorties de produits rocambolesques. Mais pour ses écouteurs Bluetooth, rien n’est moins sûr…

Car Lidl n’est pas le seul à proposer des écouteurs Bluetooth aussi attractifs. Realme, par exemple, commercialise ses Buds Q au prix de 30 euros, dix fois moins chers que des AirPods Pro. Ces derniers proposent une autonomie de 4h30 de musique contre 3h pour les nouveaux écouteurs sans fil de Lidl. L’enseigne précise en revanche qu’il ne faudra que 15 minutes de recharge dans le boîtier pour récupérer 72 minutes d’écoute. À voir dans la pratique.

Pourtant, à la différence de Realme, mais aussi d’Aukey (lorsque ses produits sont en réduction), Lidl ne vise pas une commercialisation à gros volume. Coup de communication ou non, l’enseigne prévient que les quantités du produit seront très limitées. Un message pour créer de la rareté à un produit qui ne bouleversera certainement pas son marché, mais un message qui ne tombera pas dans l’oreille d’un sourd, pour nombre de ses fidèles clients et curieux consommateurs désireux de laisser de côté leurs écouteurs filaires.