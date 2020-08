Il publie un récit sur Reddit, Netflix lui rachète les droits pour plus d’un million de dollars

Tout démarre en février dernier. Matt Query, un utilisateur de Reddit décide de publier une nouvelle qu’il vient de rédiger. Il s’agit d’une histoire horrifique et il opte pour le subreddit r/nosleep où des auteurs amateurs peuvent partager leurs créations dans ce domaine. Rapidement, le public devient friand de ce récit intitulé My Wife and I Bought a Ranch (Ma femme est moi avions acheté un ranch Ndlr) et il aura donc droit à six parties.

Un récit horrifique dans la lignée de Stephen King

Devant le succès obtenu sur la plateforme, les studios se montrent rapidement intéressés pour racheter les droits de cette nouvelle. Au terme d’une bataille d’enchères, c’est finalement Netflix qui a raflé la mise. Selon Deadline qui a révélé cette information, il s’agirait d’un engagement à sept chiffres, soit au minimum plus d’un million de dollars.

Dans cette histoire que l’on peut encore lire sur Reddit, on suit le parcours d’un couple, Harry et Sasha, qui viennent d’acheter un ranch pour un prix modeste. Rapidement, ils découvrent qu’ils ne sont pas seuls puisqu’un esprit malveillant hante la région et apprécie tout particulièrement se rendre dans leur nouvelle demeure. C’est le début d’événements assez violents et sanglants… Une intrigue qui ne déplairait pas à Stephen King.

Pour l’heure, Netflix n’a pas commenté ces informations, mais on peut voir dans cette opération, l’ambition du service de streaming et sa détermination à trouver de nouvelles plumes et de nouveaux récits à adapter.

La plateforme peut en tout cas voir l’avenir avec sérénité. Elle compte 10,2 millions d’abonnés supplémentaires au cours du deuxième trimestre, un résultat qui s’explique en partie par les mesures de confinement décrétées dans de nombreux pays. En tout, Netflix a recruté 26 millions de clients supplémentaires en 2020. Certes l’entreprise s’attend à un léger ralentissement au troisième trimestre : 2,5 millions contre 6,8 millions l’année dernière, mais cela n’a rien de catastrophique.