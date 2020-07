Netflix anticipe une baisse du nombre de nouveaux abonnés, mais reste le leader incontesté

Si Netflix continue de voir son nombre d’abonnés augmenter, la société commence à percevoir les limites de croissances incessantes. En effet, la plateforme compte 10,2 millions d’abonnés supplémentaires au cours du deuxième trimestre, et ceci s’explique notamment par les mesures de confinement encore présentes dans de nombreux pays.

Cette donnée porte à plus de 26 millions de nouveaux abonnés sur les deux premiers trimestres 2020. À titre de comparaison, sur l’ensemble de l’année 2019, Netflix a pris 28 millions d’abonnés, en l’espace de 6 mois, la société a pratiquement égalé cette donnée. Le chiffre d’affaires de la société a augmenté de 25 % par rapport à l’année précédente.

Pourtant, les cadres de l’entreprise restent prudents et tentent de calmer les investisseurs en expliquant qu’il y a de fortes chances que le second semestre soit bien moins fructueux. Netflix prévoit d’ajouter 2,5 millions d’abonnés à son troisième trimestre, contre 6,8 millions l’année dernière.

Qui peut véritablement rivaliser avec Netflix ?

Voici les mots de la société dans une lettre dédiée aux actionnaires : « En conséquence, nous prévoyons une croissance moindre pour le second semestre 2020 par rapport à l’année précédente. Alors que nous traversons ces circonstances turbulentes, nous nous concentrons sur nos membres en continuant à améliorer la qualité de notre service et en apportant de nouveaux films et spectacles sur les écrans des gens ».

Par rapport à Amazon Prime Video, Hulu, HBO Max et autres concurrents, l’avantage principal de Netflix est sa gamme apparemment interminable de films et d’émissions de télévision qui retiennent l’attention des gens. La pandémie a touché de plein fouet les plateformes de streaming à cause de la mise en pause des tournages.

Pourtant Netflix se projette en 2021 et déclare : « nous prévoyions que le nombre total d’originaux pour l’année entière sera toujours supérieur à 2020 ». Rien qu’en juillet, Netflix a ajouté 59 nouveaux films, saisons, documentaires, à sa plateforme. Si on compare ce chiffre aux concurrents, on se rend compte que Disney Plus et Apple TV Plus ne possèdent que 2 contenus originaux. Sans parler d’Amazon Prime Video, Hulu, ou encore HBO Max.