Il rompt avec Yanet Garcia pour devenir joueur professionnel de Call of Duty

Entre voir sa petite amie, considérée comme la Miss météo la plus sexy du monde et jouer à Call of Duty, Martin Doug a choisi, cela sera son PC et tant pis s’il brise le cœur de Yanet Garcia.

Il quitte Yanet Garcia, « la Miss météo la plus sexy du monde »

C’est une petite news qui agite le monde des gamers et du people. Et en met beaucoup face à une question existentielle. Jusqu’où seraient-ils prêts à aller pour accomplir leurs rêves ? Douglas Martin alias FaZe Censor, une petite star de YouTube vient d’annoncer sa rupture. Et la jeune femme éplorée est Yanet Garcia, une femme souvent considérée comme « la miss météo la plus sexy au monde« .

C’est dans une vidéo qu’il a annoncé directement l’information. « Yanet et moi ne sommes plus ensemble« . Son ex n’a pu que confirmer la nouvelle sur son compte Twitter en expliquant que son cœur était brisé.

Heartbroken 💔😞 — Yanet García 🇲🇽 (@IamYanetGarcia) July 20, 2018

Toujours plus de jeu vidéo et des journées de seulement 24 heures…

C’est la raison de la rupture qui est plutôt surprenante. En effet, FaZe Censor, a expliqué qu’il voulait passer plus de temps à jouer à Call of Duty, le fameux jeu de tir à la première personne. « Je sais que cela peut paraître bizarre, mais je dois faire ce qui me convient. Yanet est une fille géniale, elle mérite ce qu’il y a de mieux. Elle est belle, intelligente, c’était une petite amie fantastique ».

Pourtant, le couple avait une sérieuse histoire qui semblait amener à durer. C’est le déménagement de sa petite amie au Mexique qui aurait changé les choses. Et entre la voir et jouer à Call of Duty, il a fait un choix pour le moins surprenant. « J’ai soutenu sa décision. Elle voulait poursuivre ses rêves. Mais maintenant, je joue à Call of Duty à plein temps, j’ai des obligations, un contrat, alors qu’avant c’était beaucoup plus facile pour moi d’aller la voir. Je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile. »

Il faut dire qu’il semble plus que déterminé. « Je ferai tout ce qu’il faut pour être champion. Je veux gagner un championnat du monde de Call of Duty, parce que j’aime trop ça. Il n’y a que 24 heures dans une journée et je n’avais simplement pas assez de temps pour faire ce que je devais faire ».