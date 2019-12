Il serait plus facile d’apprendre à lire sur un ebook interactif que sur un vrai livre

L’apprentissage de la lecture n’est pas toujours une mince affaire chez les enfants. Les parents se demandent toujours comment les aider au mieux pour accélérer le processus. Une nouvelle étude vient apporter un enseignement assez surprenant. Selon les chercheurs de l’Université Carnegie Mellon de Pittsburgh, les ebooks interactifs sont en effet bien plus efficaces pour apprendre à lire que les livres traditionnels.

L’expérimentation portait sur 35 enfants âgés de trois à cinq ans. Ils ont tous pris part à une série de tests portant sur deux livres jeunesse. Une fois la lecture effectuée par un adulte, une dizaine de questions leur ont été posées. Elles permettaient de juger leur niveau de compréhension et de mémorisation de l’histoire. Le résultat est sans appel puisqu’il s’avère que 47 % des enfants qui ont découvert l’aventure sur papier ont répondu correctement aux questions contre 60 % pour ceux qui l’ont fait via la version numérique.

Le numérique permet aux jeunes lecteurs de mieux comprendre un texte

Alors comment expliquer cette réussite ? Erik Thiessen, co-auteur de cette étude, reprend la métaphore du chat pour expliquer au MIT Technology Review ce phénomène. Confronté à ce mot, des lecteurs chevronnés visualisent immédiatement l’animal et se concentrent sur le reste de la narration. Les jeunes enfants, quant à eux, vont perdre beaucoup de temps à comprendre ce qu’est un chat et louperont une partie du texte. Mais avec une lecture numérique interactive, le félin s’anime et prend vie, ce qui rend l’expérience plus plaisante et plus claire.

L’effet bénéfique de la lecture numérique serait d’autant plus fort que l’enfant a des difficultés à se concentrer. Erik Thiessen précise : « Au fur et à mesure que nous progressons, le cerveau libère de la dopamine qui peut servir de signal d’apprentissage au niveau synaptique. Au niveau cognitif, la récompense favorise le maintien de l’attention pour aider l’enfant à se concentrer sur ce qui est important, ce qui pourrait être particulièrement important pour les enfants. qui ont un contrôle attentionnel moins développé. »

Une étude publiée en début d’année avait toutefois souligné que la lecture sur tablette générait souvent des tensions entre adultes et enfants. Ces derniers ont d’ailleurs tendance à préférer interagir avec un lecteur humain pour apprendre la lecture.